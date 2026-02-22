בגלל סוללה שהתלקחה: בן 24 נפגע קשה בשריפה בבניין בערד

​לוחמי האש מתחנת דימונה וערד הוזנקו לשריפה בבניין מגורים בעיר. ​עם הגעת הצוותים למקום זוהתה שריפה של אופניים חשמליים בחדר המדרגות אשר גרמה לעשן כבד שחדר אל תוך המבנה. צעיר נפגע קשה ואישה כבת 30 במצב בינוני

בעקבות סוללה של אופניים חשמליים שהתפוצצה: פצוע קשה ופצועה בינוני, לאחר שנפגעו משריפה שפרצה בבניין ברחוב הקנאים בערד.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה, צעיר בן 24 במצב קשה ואישה כבת 30 במצב בינוני עם כוויות בגפיים וסימני שאיפת עשן.

לוחמי האש שהגיעו לזירה זיהו כי השריפה פרצה בעקבות התקלחות סוללת ליתיום בחדר המדרגות, בכניסה לדירה בקומה הרביעית, שגרמה לעשן כבד שחדר אל תוך המבנה. הם פעלו לכיבוי השריפה וסרקו את הדירה לשלילת לכודים נוספים.

פראמדיק מד"א אלעד פס וחובש רפואת חירום במד"א ישעיהו שלום רחבי סיפרו:

"קיבלנו דיווח על שריפה בבניין מגורים. כשהגענו לזירה ראינו את הנפגעים מתהלכים לעברינו כשהם סובלים מסימני שאיפת עשן. בדקנו אותם במהירות, והבחנו שבנוסף לקושי הנשימתי הם סובלים מכוויות בגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני, ופינינו אותם לבית החולים בניידות טיפול נמרץ של מד"א כשמצבם מוגדר קשה ובינוני."