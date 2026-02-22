בתוך חודש: רימוני רסס ותחמושת נתפסו בבית במע'אר

במהלך מבצע של המשטרה הגיעו השוטרים אל ביתו של תושב מע'אר שם נמצאו רימונים, אמצעי לחימה בלתי חוקיים וכן חומרים החשודים כסמים. כתב אישום יוגש כנגד החשוד

האלימות במגזר הערבי. בתום חקירה כתב אישום יוגש נגד מחולל פשיעה שהחזיק מגוון אמצעי לחימה, ובהם רימוני רסס צה״ליים

במסגרת מבצעי האכיפה ,סיכול אירועי פשיעה, איתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים הוחלט להגיש כתב אישום נגד תושב העיר מע'אר (35), בחשד להחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. בתאריך 07/01/2026 פשטו שוטרי המחוז הצפוני, על ביתו של החשוד במהלכו אותרו ונתפסו רימוני רסס ורימוני הלם, תחמושת מסוגים שונים וכן חומרים החשודים כסמים.

צילום: דוברות המשטרה

עם התקדמות החקירה בוצע חיפוש נוסף חודש לאחר מכן במסגרתו נתפסה כמות נוספת של תחמושת ומעצרו של החשוד הוארך בהתאם לצורכי החקירה.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה וגיבוש תשתית ראייתית, הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.