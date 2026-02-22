בשכונה של אביה: אוסף שירי פורים בשפת הסימנים. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל פורים חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי! והפעם מגשימים את החלום של עדי - לעשות קליפ שירי פורים בשפת הסימנים

״בשכונה של אביה״ בספיישל פורים חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי! והפעם מגשימים את החלום של עדי - לעשות רצף שירי פורים גם בשפת הסימנים.

שירי פורים בשפת הסימנים

שירי פורים בשפת הסימנים (אולפן סרוגים)

עדי פדר היא ילדה מתוקה בת 9 מאובחנת בתסמונת וויליאמס מכונה תסמונת אהבה. זאת משום הלב הרחב והאוהב והאהבה הגדולה שילדים ואנשים עם וויליאמס מרעיפים על הסביבה והאנשים שהם פוגשים.

"בשכונה של אביה" היא סדרת רשת חדשה בערוץ הילדים של סרוגים. בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

==

בשכונה של אביה

שחקנית: אביה הרנוי.

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.