קצינה נוספת עתרה נגד בן גביר: "מטיל מורא"

תחילת מגמה? סגן-ניצב רותי האוסליך הגישה עתירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת בנוסף לעתירה של רפ"ק רינת סבן

סגן-ניצב רותי האוסליך, שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מונע במשך כחצי שנה את קידומה לראש מחלקת חקירות, עתרה היום (ראשון) לבית המשפט נגד השר: "שיקולים זרים הקוראים תיגר באופן גלוי על עצמאותה של המשטרה ואגף החקירות בפרט".

בעתירה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי השר בן גביר מנסה "להטיל מורא על העותרת, חבריה ועמיתיה, לבל יפעלו בסטיה מתפיסות העולם שלו פן יבולע להם".

נזכיר כי בית המשפט המחוזי קיבל לאחרונה את העתירה של רפ"ק רינת סבן - והורה לאשר את קידומה לדרגת סגן ניצב. זאת, למרות התנגדותו של השר איתמר בן גביר - שכבר הודיע בעבר: אערער לבית המשפט העליון.

"בית המשפט מצא כי השתלשלות הדברים מעלה חשש ממשי לקיומם של שיקולים זרים", נכתב בפסק הדין. עוד צוין כי "בעניינה של העותרת הועלו בדיעבד ובאורח חריג טענות וסוגיות שלא הועלו במקרים דומים אחרים ושאינן נבחנות כלל בהליכי קידום".