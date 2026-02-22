נתניהו נגד גנץ ובנט: "יש להם בעיה - הארכיון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את בני גנץ ונפתלי בנט וטען כי הם חידשו את העברת הכסף הקטרי לעזה. גנץ בתגובה: " אם פותחים ארכיונים - אז בוא נזכור מי התעקש לעצור את הכסף במזומן ומי היה זה שהכניס אותו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) לפרשת "קטארגייט" והטענות של חברי האופוזיציה על העברת הכסף הקטרי לעזה. בדבריו תקף את נפתלי בנט ובני גנץ וטען כי הם אלה שחידשו את העברת הכספים לרצועה.

"לבני גנץ ונפתלי בנט יש בעיה וקוראים לה - הארכיון" כתב נתניהו ברשתות החברתיות. "אז בואו נדבר על העובדות: ראש הממשלה נתניהו עצר את הכסף הקטרי במבצע 'שומר חומות', ועם כניסתו של נפתלי בנט לראשות הממשלה ובני גנץ לשר הביטחון, הם החזירו את התשלומים מקטר ואף הכפילו אותם במענק דומה מהרש"פ".

לטענת נתניהו, גנץ ובנט "התירו לראשונה מאז צוק איתן כניסה של 20 אלף פועלים, ייבוא כלי רכב חדשים, מסחר בזהב וכסף".



"כל סיפור 'הכסף הקטרי' הוא ספין" סיכם נתניהו. "מדובר בכאחוז אחד מהכסף הכולל שנכנס לרצועת עזה ולחמאס".

גנץ: "לכולנו יש לקחים להפיק - אבל רק אתה בורח מאחריות"

בעקבות הפוסט, גנץ אמר בתגובה: "נתניהו, אם פותחים ארכיונים - אז בוא נזכור מי התעקש לעצור את הכסף במזומן ומי היה זה שהכניס אותו. ‏מי רצה להגדיל את מכסות הפועלים שבועות לפני השבעה באוקטובר והתחנן לידידתו המורכבת קטאר להגדיל את המענק לרצועה ממש ערב ה-7.10".

"‏לכולנו יש לקחים להפיק - אבל רק אתה בורח מאחריות" הבהיר. "‏תקים ועדת חקירה ממלכתית שתעבור על כל הפרוטוקולים באמת. חלאס עם מבצעי התודעה שאתה מבצע על חשבון אזרחי ישראל".