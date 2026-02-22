"התאהבתי משמיעה ראשונה": גלי עטרי ואלדד ציטרין בשת"פ מרגש

מתוך אלבום העוסק בפרידות ובשאלה "איך ממשיכים הלאה", גלי עטרי מעניקה עומק רגשי נדיר למילים של אלדד ציטרין ודודי בר דוד. סינגל חדש ומבטיח מתוך פרויקט הטרילוגיה המדובר, שמבקש למצוא נחמה ואופטימיות גם ברגעים הכי חשופים ופגיעים

הזמרת גלי עטרי משחררת היום (ראשון) סינגל חדש עם המוזיקאי אלדד ציטרין, במסגרת טרילוגיית האלבומים שלו.

לאחר אלבום ראשון שעסק בדיאלוג עם עצמנו, האלבום השני פונה החוצה — אל רגעי הפרידה, הגדולים והקטנים, ואל השאלה איך ממשיכים הלאה. את השיר מבצעת גלי עטרי, אחת הזמרות האהובות והמשמעותיות בישראל, שמביאה לשיר עומק רגשי נדיר. הקול שלה נושא את הפגיעות של המילים בצורה שמרגישה גם אישית וגם אוניברסלית. מתוך האלבום כבר יצאו סינגלים עם רונה קינן, תומר ישעיהו ומאי ספדיה, ובהמשך יצאו שיתופי פעולה עם אדר גולד ודניאל רובין.

השיר נולד מתוך כתיבה משותפת של ציטרין עם הכותב והמבצע דודי בר דוד. השיר מספר על מישהי שנשארה לבד עם תחושת חוסר ערך שמישהו השאיר בה — מישהו שכבר הלך. המילים מציירות דמות שמנסה להתמודד עם מה שנשאר אחרי הפרידה, ומי ששר לה בא להגיד: אני לא יכול לתקן, אבל אני יכול לנחם — רק במנגינה.

הפקה: ניר מימון (דודו טסה, מירי מסיקה ועוד).

גלי עטרי : ״כשקיבלתי את השיר מאלדד ציטרין התאהבתי בו משמיעה ראשונה, הוא נגע לי ללב כי הוא נוגע במקום הפגיע, הרגיש והחשוף שכל אחד מאיתנו מתמודד איתו במצבים מורכבים ומאתגרים בחיים.להסתכל קדימה ולהתעצם מחדש בצבעים בהירים ובתחושה של אופטימיות ותקווה במקום להישאר במקום שמקטין אותך".

אלדד ציטרין התפרסם בזכות ההפקות והעיבודים המיוחדים שלו ושיתופי הפעולה עם אמנים מהשורה הראשונה: אמיר דדון (כתבו יחד את ״לבחור נכון״), ישי ריבו (מופע משותף 2019-2020), שירי מימון (עיבוד והפקה), ריטה (ניהול מוזיקלי, פסנתרן והפקת מופעים), עידן רייכל (תזמורים), שולי רנד (כתיבה והפקה) ורבים וטובים נוספים.