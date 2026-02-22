בג"ץ דוחה את בקשת ברוורמן להגיש ערר על התנאים נגדו

התנאים נשארים בתוקף: נדחתה בקשת רשות הערר לעליון של צחי ברוורמן על התנאים שהוטלו עליו.

נדחתה בקשת רשות הערר לעליון של צחי ברוורמן על התנאים המגבילים שהוטלו עליו.

נזכיר כי פרקליטיו של ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, הגישו בשבוע שעבר לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניינו, ובמסגרתה ביקשו לבטל את התנאים המגבילים שהוטלו עליו ואת איסור היציאה מהארץ.

כלומר, התנאים המגבילים יישארו, ועל ברוורמן אסור לשהות בלשכת ראש הממשלה ובמתחם הקריה עד ל-24 בפברואר 2026. בנוסף נקבעו נגדו איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, לרבות ראש הממשלה, איסור יציאה מהארץ והפקדת ערבות עצמית בסך 5,000 שקלים.

נזכיר כי ברוורמן צפוי להתמנות לשגריר בלונדון, וכי צו עיכוב היציאה מהארץ נגדו - מסכן זאת.