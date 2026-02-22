"רכבת הרים רגשית": הזמרת דתייה גאיה שאקי משיקה אלבום חדש

הזמרת והיוצרת הדתייה, שכבשה את הרשתות החברתיות, משחררת פרויקט אישי וחשוף שנכתב בצל השנה המורכבת בחייה: "מרגישה שאני פותחת בפניכם את היומן הכי אישי שלי"

המוזיקה היהודית-ישראלית ממשיכה להתחדש בקולות נשיים מסקרנים, ואחת המבטיחות שבהן היא ללא ספק גאיה שאקי. שאקי, שהתפרסמה בגיל 17 ב"כוכב הבא", משיקה היום (ראשון) את ה-EP החדש שלה, "22" – מיני אלבום שכולו מסע רגשי חשוף, הנע בין תהומות של כאב לבין רגעי תקווה ואמונה.

הפרויקט החדש כולל חמישה שירים מקוריים שנכתבו כולם בהשראת שנת ה-22 לחייה – שנה שהפכה עבורה לרכבת הרים של רגשות. במוקד היצירה עומד האובדן הכואב של אמה ז"ל, לצד התמודדויות של גיל 22 המערבות אהבה, פרידה וחיפוש עצמי.

קודש וחול בתוך הלב

שאקי, המגדירה את עצמה כזמרת דתייה, מאמינה ושומרת שבת, מצליחה להביא ליצירה שלה שפה ייחודית. בטקסטים שלה היא לא מפחדת לגעת בשברים, אך תמיד מחפשת את ה"קומה" הבאה. החיבור שהיא מייצרת בין עולמות הקודש לחול, ובין הכאב האנושי לאמונה התמימה, הפך אותה לאהובה במיוחד ברשתות החברתיות, שם היא מתחזקת קהל עוקבים נאמן המלווה אותה בדרכה האמנותית.

"שנת ה-22 שלי הייתה רכבת הרים רגשית," משתפת גאיה עם צאת האלבום. "רציתי לכתוב על עצמי בכנות ובלי פילטרים. אני מרגישה שאני פותחת היום בפניכם את היומן הכי אישי שלי – ושסוף סוף אני בשלה לחלוק אותו עם כולכם".

התבגרות מוזיקלית

באלבום החדש מפגינה שאקי התבגרות אמנותית מרשימה. הקול הייחודי והכתיבה הישירה שלה מצליחים לגעת בלב השומע כבר מהצליל הראשון. עבור הקהל הדתי והמסורתי, גאיה היא דוגמה ליצירה נשית צעירה שלא מתפשרת על האיכות המוזיקלית, תוך שמירה על זהותה וערכיה.