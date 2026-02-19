חנה לסלאו בראיון מפתיע: "מרחמת על אנשים שאין להם אמונה בה'"

בפרמיירה של "מצחיקונת" חנה לסלאו מדברת על האמונה שמחזיקה אותה, שגרת הבוקר שלה, הסערה סביב אידיאל היופי והמשפט שהפך לסימן ההיכר שלה

חנה לסלאו מספרת על האמונה. המחזמר "מצחיקונת" בקרוב לבמות, בגרסה ישראלית חדשה לקלאסיקה המצליחה מברודווי. מדובר בהפקת ענק מרובת משתתפים, עם תזמורת חיה בת 12 נגנים, בבימויו שלנתן דטנר בהשתתפות קאסט בולט במיוחד.

בפרמיירה החגיגית פגשנו אתחנה לסלאולשיחה אישית ופתוחה - שגלשה הרבה מעבר לתיאטרון, אל אמונה, שגרת בוקר, אידיאל יופי והמשפט שהפך לסימן ההיכר שלה.

צפו בראיון עם חנה לסלאו לסרוגים

שיר לוי, סרוגים

"אני חסה על אנשים שאין להם אמונה"

עוד לפני שדיברנו על הבמה, לסלאו בחרה להתחיל במקום אחר לגמרי. "אני אומרת 'מודה אני' כל בוקר, אשר יצר, קריאת שמע לפני השינה - אפילו את הגרסה הארוכה", היא מספרת. "זה לא מובן מאליו שאני קמה בבוקר. יום אחד אפשר לקום ולראות שלא קמת".

לדבריה, האמונה היא עוגן יומיומי: "אני יהודייה. גדלתי בבית עם שורשים דתיים. אני די חסה על אנשים שאין להם שום אמונה. התיאטרון מחזיק אותי, המקצוע מחזיק אותי, האהבה של הילדים והנכדים שלי - אבל גם יש אלוהים. אני לא מטרידה אותו יותר מדי, יש לו מספיק דאגות".

ואז מגיעה הבמה

כשאנחנו חוזרים לדבר על המחזמר, לסלאו כבר נכנסת לדמות. ב"מצחיקונת" היא מגלמת את אמה של פאני ברייס - הדמות הראשית שמגולמת על ידי מירי מסיקה.

המחזמר עוקב אחר סיפורה של פאני, צעירה יהודייה מברוקלין שאינה עומדת באידיאל היופי המקובל, אך בזכות כישרון קומי יוצא דופן ונחישות עיקשת פורצת אל מרכז הבמה בניו יורק. במקביל להצלחה המקצועית מתפתחת מערכת יחסים מורכבת בינה לבין ניק ארנסטיין, גבר כריזמטי שמסתבך בעולם ההימורים ומטלטל את חייה.

"אני הגברת ברייס, אבל היא לא כזו גברת", לסלאו צוחקת. "יש לה בר בברוקלין, ויש לה חתיכת פה - כמו שלי. היא מדברת מהבטן, קצת וולגרית, קצת חצופה".

היא גם מודה שבצעירותה חלמה לשחק דווקא את פאני: "כשהסרט יצא רציתי לשחק את פאני. עד שעשו את זה בארץ - כבר נהייתי האמא שלה", היא אומרת בחיוך.

אידיאל היופי והסערות ברשת

המחזמר עוסק גם בשאלות של דימוי עצמי ואידיאל יופי - נושא שלאחרונה שוב עלה לכותרות בעקבות הסערה סביב יעל פוליאקוב, לאחר שהתבטאה באופן פוגעני מזלזל כלפי נשים שמנות. חנה מביעה הרבה זילזול כלפי יעל: "היא לא פרה, היא בהמה".



לסלאו נזכרת בסיפור שקרה בניו יורק: "שתי ישראליות ישבו לידי במסעדה, ועלתה אישה לידן. אחת מהן הסתכלה עליה ואמרה: 'איזו פרה'. לפני שהאישה ירדה היא הסתובבה אליהן, הסתכלה להן בעיניים ועשתה להן "מווו" - שיבינו שהיא שמעה הכול".

"יום רביעי, אפשר כבר להריח את הוויקנד"

וכמובן, אי אפשר בלי המשפט המזוהה איתה יותר מכל. כשאנשים פוגשים אותה ברחוב, הם לא מהססים לצטט לה: "יום רביעי, אפשר כבר להריח את הוויקנד". לסלאו מחייכת: "זה המשפט שהכי אומרים לי ברחוב. הנוער צועק לי את זה".

בין אמונה עמוקה, הומור חד ונוכחות בימתית סוחפת - לסלאו מביאה ל"מצחיקונת" את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב: להיות היא.

המחזמר "מצחיקונת" יעלה במהלך מרץ 2026 על הבמות.



