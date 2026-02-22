מיליון דולר? לא בשבת: יעל שלביה חושפת את הקווים האדומים שלה

דוגמנית העל יעל שלביה מדברת על האמונה שמנחה אותה גם בפסגת עולם האופנה הבינלאומי: "יש דברים שלא קונים בכסף". על ההצעות המפתות להן סירבה, המאבק על הזהות היהודית וההחלטה להישאר נאמנה לעצמה גם כשהצ'קים השמנים מונחים על השולחן

מאחורי המצלמות של הקמפיינים הבינלאומיים הגדולים ביותר, מסתתרת יעל שלביה אחרת – כזו שגדלה באולפנה ונושאת איתה ערכים דתיים עמוקים עד היום. בקטע מתוך התוכנית שתשודר הערב (ראשון), "מועדון לילה" בקשת 12, חשפה שלביה צדדים פחות מוכרים מעברה ועל הדרך שבה היא מנהלת את הקריירה שלה לצד האמונה.

במהלך השיחה עם המנחה ארז טל, סיפרה שלביה כי בנערותה היא למדה באולפנה ואף חלמה להיבחר לרבנית פורים. היא הסבירה כי התואר מוענק לתלמידה שהכי תורמת, מצטיינת וצדיקה, אך למרות השאיפה – היא לא נבחרה לתפקיד. "לא הייתי מספיק", אמרה בחיוך כשנשאלה מדוע לא זכתה.

מועדון לילה, קשת 12

אך נראה שהערכים מהאולפנה מלווים אותה גם בשיא תהילתה. שלביה הצהירה כי היא שומרת שבת "על מלא". היא לא משתמשת בטלפון הנייד ואפילו לא פותחת את אפליקציית הטיקטוק במהלך יום המנוחה. כשנשאלה על ידי טל האם תסכים לעבוד בשבת תמורת סכום עתק של מיליון דולר, התשובה שלה הייתה נחרצת: "אני לא עושה".

עמידה זו על עקרונותיה, גם אל מול פיתויים כספיים אדירים, מוכיחה שהזהות הדתית שלה היא חלק בלתי נפרד ממי שהיא, גם על מסלולי התצוגה הנחשבים בעולם.