אחרי אוסטרליה: הרצוג יצא לביקור מדיני באתיופיה

נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא לביקור רשמי באתיופיה, במהלכו ייפגש עם הנשיא תאיה אצקה-סלאסה, ראש הממשלה אבי אחמד עלי, והנהגת הקהילה היהודית המקומית

ביקור מדיני נוסף: שבועות ספורים אחרי שחזר מביקורו באוסטרליה, נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא השבוע לביקור רשמי באתיופיה. בבית הנשיא אמרו כי ביקורו של הרצוג נקבע ותואם לפני שבועות רבים.

הביקור באתיופיה יימשך יומיים, כשהוא ימריא מישראל ביום שלישי הקרוב ויחזור יום למחרת. במהלך הביקור ייפגש נשיא המדינה עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, ראש ממשלת אתיופיה וזוכה פרס נובל לשלום, אבי אחמד עלי, וכן עם הנהגת הקהילה היהודית המקומית.

בבית הנשיא אמרו כי "הביקור מבטא את קשרי הידידות ההיסטוריים בין העמים ומהווה אבן דרך משמעותית להעמקת שיתופי הפעולה בין שתי המדינות והיבשת כולה. אתיופיה היא מדינה מרכזית ובעלת חשיבות רבה ביבשת אפריקה, ורק לפני כשבועיים אירחה את מנהיגי מדינות היבשת במסגרת פסגת האיחוד האפריקאי".

לישראל ולאתיופיה היסטוריה רבת שנים של קשרים מדיניים, תרבותיים ואנושיים. לאורך הדורות נשמרה זיקה עמוקה בין העם היהודי לבין קהילת ביתא ישראל, ובמהלך השנים מומשו מבצעי העלייה ההיסטוריים שהביאו עשרות אלפי יהודים מאתיופיה לישראל והפכו לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.