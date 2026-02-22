"איך הולכים עם כל זה לישון?" בניה ברבי חושף את הלב באלבום חדש

בניה ברבי משחרר את "לשם ייחוד" - אלבום אישי וחשוף שנכתב בין מילואים, חרדות ואמונה. מהשיר “לילה טוב” ועד לרגעי תפילה ואהבה, זהו מסע מוזיקלי כן שמבקש לאחד בין חושך לאור

אחרי מסעות בעולם, תקופה של חיפוש פנימי ושנים של יצירה שנעה בין פופ עכשווי לרגש חשוף - בניה ברבי משחרר את אלבומו החמישי, "לשם ייחוד". אלבום שנולד מתוך תפילה, כוונה ורצון לאחד בין חלקים מפוזרים: חושך ואור, פחד ואומץ, גוף ונשמה.

לדבריו: "שם האלבום בא מתפילה, מכוונה, מרצון לאחד חלקים בתוכי שהיו מפוזרים. האלבום הזה נכתב בתקופה של תנועה, של שאלות, של נפילות וקימות. יש בו רגעים חשופים, יש בו אמת שלא תמיד היה לי קל להגיד".

הנה הצצה קצרה לכל אחד משירי האלבום:

לשם ייחוד

שיר הנושא - תפילה מודרנית שמחברת בין וידוי, יצירה ואמונה. חוטא ומתודה, יוצר ומתקן - שיר שמבקש לאחד בין אדם לאלוהיו.

מהודו להודו

מסע חיפוש רוחני שמתחיל בגואה ונגמר בבית. בין יוגה לשבת, בין זריחה בים לקידוש - התשובות נמצאות דווקא בשורשים.

לילה טוב

בלדה חשופה על בדידות, חרדות ומילואים. שיר לילה כואב שנוגע בפחדים האישיים ובמציאות הישראלית בלי פילטרים.

מרחב מוגן ללב

המנון זוגי עדין על אהבה שמבקשת ביטחון בתוך עולם רועד. תפילה לבית חם - לא רק פיזי, אלא רגשי.

מקרב הלבבות

דיוקן של דמות מאירה - אולי רב, אולי חבר, אולי מלאך בדמות אדם, שמחבר אנשים לאמונה דרך פשטות וטוב לב.

חיכיתי שתבואי

שיר אהבה קליל ומלא תשוקה על חיבור שמגיע אחרי שנים של ציפייה - בלי דרמות, רק נוכחות.

אפטר בזריחה

שיר הופעות אנרגטי שמערב אהבה, במה והגשמה. רומנטיקה שמתרחשת בין קיסריה לאור הזרקורים.

מלאך

המנון מסיבות עם עומק מפתיע: לרקוד עד השחר, לשיר במקום תרופה - ולחכות לנס קטן בדרך.

נשמה טהורה

שיר מרגש לאח ולאחות - תפילה על חיילים, על אובדן ועל תקווה. אחד הרגעים החשופים והכואבים באלבום.

לאט לאט

שיר שמחה רומנטי עם וייב מדברי. אהבה שמתקדמת בקצב נכון - בין גשם לברכה, בין שקיעה לירח.

מדינה בסחרחורת

ביקורת חברתית חדה על יוקר המחיה, פוליטיקה ואובדן כיוון - עטופה במנגינה שמחה שמסתירה כאב אמיתי.

שעון מעורר

אוטוביוגרפי וכנה: סיפור הדרך של אמן צעיר שנרדף, נשבר ובסוף בחר להאמין בעצמו ובאמונתו.

בוקר אהבה

סיום אופטימי ומואר: שיר זוגי רך על התחדשות, אינטימיות ויופי שבשגרה.

"לשם ייחוד" הוא לא רק אלבום, הוא יומן מסע מוזיקלי. בין הופעות ענק למילואים, בין הודו לקיסריה, בין חרדה לאמונה – בניה ברבי מציע כאן חיבור נדיר בין פופ ישראלי עכשווי לשפה יהודית פנימית, כזו שלא מתנצלת על הרוח.