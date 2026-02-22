דרמה בארה"ב: צעיר חמוש הסתנן לאחוזתו של טראמפ ונורה למוות

הבית הלבן מעדכן כי צעיר בשנות ה-20 לחיו "הסתנן" אל מעונו הפרטי של הנשיא טראמפ בפלורידה, אחוזת מאר-א-לאגו, הצעיר נורה למוות על ידי כוח האבטחה במקום

גורמי השירות החשאי בבית הלבן, מעדכנים כעת את התקשורת לאחר תקרית חריגה, שהתרחשה באחוזתו הפרטית של הנשיא דונלד טראמפ בפלורידה.

על פי הודעת צוות האבטחה ופרטים נוספים הנחשפים ברגעים אלו, אדם צעיר בשנות ה-20 לחיו "ניסה לחדור ולהסתנן באופן לא חוקי אל הפרימטר הביטחוני של אחוזת מאר-א-לאגו, מעונו הפרטי של הנשיא".

כעת על פי פרטים חדשים, נראה כי הצעיר היה חמוש, כאשר אנשי האבטחה מוסרים כי "הוא זוהה חוצה את קווי האבטחה של השער הצפוני אל האחוזה, חמוש במה שהשומרים זיהו כ"שוטגאן" (רובה ציד) ומיכל בנזין, המבטחים פתחו באש והחשוד נהרג".

על פי פרטים חדשים, האירוע התרחש לפני מספר שעות והוסתר מהציבור כחלק ממאמץ חקירה לבחינת מסלולי החקירה בחשאי, בנוסף נמסר מהבית הלבן כי זהותו של החשוד לא תפורסם בעת הנוכחית, עד למסירת הודעה אל קרובי המשפחה ומיצוי כיווני החקירה.

נפתחה חקירה ראשית אל המקרה תחת השירות החשאי, ה-FBI ומשטרת המחוז בפלורידה.