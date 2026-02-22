הערכה: זה התאריך המסתמן לבחירות 2026

בחירות 2026 היו אמורות להיערך בחודש נובמבר אך על פי ההערכות הקואליציה תרצה להקדים את המועד.



בקואליציה שוקלים בחירות ב-1.9, כך מפרסם היום (ראשון) עמית סגל. למרות שמדובר בתאריך מאוד בעייתי, כיוון ששנת הלימודים אמורה להתחיל בו, ההערכה היא כי הבחירות אכן יתקיימו ב-1.9 הלימודים יתחילו באיחור של יום ב-2.9.

בסוף השבוע האחרון נפתלי בנט,ראש הממשלה לשעבר שיתמודד בבחירות הקרובות, התייחס לאפשרות כי ישב בממשלה יחד עם איתמר בן גביר מ"עוצמה יהודית".

אחרי שהוקלט שלא יחרים את בן גביר, אומר בנט - "לבן גביר אין מקום בממשלה שלי. לא בגלל שיח החרמות, אלא מפני שהוא שר כושל שפועל בבריונות ובגזענות נגד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בן גביר השיב לאחר מכן בציוץ ברשת X ואמר: "בנט הנוכל, לא הייתי מצטרף לממשלה של מנסור עבאס ושל מי שביטל את פרק האכיפה בנגב. אתם בשמאל תמשיכו לקשקש ואנחנו נמשיך לנהל את המדינה".