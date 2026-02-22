הצל ליוסי דגן: "אם האנטישמים תוקפים אותך – אתה פועל נכון"

לאחר המתקפה האנטישמית של העיתון הכוויתי אל מוג'תמע, נגד יוסי דגן: יואב אליאסי ("הצל") בפוסט חיזוק שהפך לויראלי: "כשעיתון כוויתי מקדיש לך כתבת שטנה אנטישמית זה סימן אחד ברור אתה עושה משהו נכון"

סערה פרצה לאחר פרסום כתבת הפרופיל האנטישמית בעיתון הכוויתי "אל מוג'תמע" נגד ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בה הוא כונה בין השאר: “התמנון של ההתנחלות”, “אדריכל הייהוד של יהודה ושומרון”, ו"פטרון ההתנחלויות".

בעקבות כך פרסם אושיית הרשת "הצל" (יואב אליאסי), פוסט חיזוק בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלו, שהפך לויראלי, ובו כתב בין השאר:

"יוסי דגן, אח שלי שתדע לך שכשעיתון כוויתי מקדיש לך כתבת שטנה אנטישמית וקורא לך 'התמנון של ההתנחלות', 'אדריכל הייהוד של יהודה ושומרון' ו'פטרון ההתנחלויות' זה רק סימן אחד ברור: אתה עושה משהו נכון. בכתבה שלהם הם גם מדגישים שנפגשת עם מחותנו של טראמפ ושפעלת להקמת לובי למען יו"ש בקונגרס.

מבחינתם זו האשמה מבחינתנו זו תעודת כבוד. אהבתי את התגובה שלך: 'אלף כמוהם לא ירתיעו גם הם מבינים שהבנייה היא הניצחון'. תמשיך בכל הכוח. אם האויבים מתעצבנים סימן שאתה מתקדם."

הפרסום בעיתון הכוויתי צילום: מועצה אזורית שומרון

כתבת הפרופיל שפורסמה בעיתון הכוויתי אל מוג'תמע הציגה את דגן בכינויים בעלי מוטיבים אנטישמיים כגון כאמור "התמנון של ההתנחלות" ו"אדריכל הייהוד של יהודה ושומרון", ועסקה בפעילותו בזירה המדינית, בקשריו עם גורמים בממשל האמריקאי ובהובלת מהלכים לחיזוק ההתיישבות ולקידום השימוש בשם יהודה ושומרון בזירה הבינלאומית.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב: "אני מודה על החיזוק. ההתקפות וההכפשות רק מחזקות אותנו. גם הם מבינים שהבנייה היא הניצחון. נמשיך לפתח, לבנות ולחזק את ההתיישבות ואת מדינת ישראל."