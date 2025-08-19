הפודקאסט של הילדים – תכנית הראיונות של סרוגים עם אביה הר נוי. ובפרק הראשון עדי בת ה-8 מאובחנת עם תסמונת וויליאמס – ומפזרת אהבה ואופטימיות לכל עבר. צפו

חדש בסרוגים: "הפודקאסט של הילדים". בפרק הראשון עדי בת ה-8 מלאת אהבה ואופטימיות עם תסמונת וויליאמס.

"הפודקאסט של הילדים" – התוכנית הכי צבעונית, מצחיקה, מרגשת וחכמה מגיעה אליכם, בהגשת כוכבת הילדים אביה הר נוי ("יה-יה-יה אביה").

בכל פרק אביה פוגשת ילדים סקרנים, מצחיקים, עמוקים וחדים, ושואלת אותם שאלות על החיים – מה הם אוהבים, מה הם חולמים, מה מצחיק אותם, ומה הם היו עושים אם היו ראש ממשלה ליום אחד…

זו תוכנית שמביאה את עולמם של הילדים – בגובה העיניים, עם הרבה הומור, הפתעות וחיוכים. כי לפעמים… כדי לשמוע משהו חכם, כל מה שצריך זה לעצור ולהקשיב לילד קטן עם לב ענק.

עוד באותו נושא הדתיות האלה פרק 10: הגזמנו עם ההפרדה בין בנים לבנות? 20:26 | אריה יואלי 2 0 😀 👏

ילדה של אהבה: עדי בת ה-8 מאובחנת עם תסמונת וויליאמס

תכירו את עדי. ילדה מתוקה בת 8 מאובחנת בתסמונת וויליאמס מכונה תסמונת אהבה. זאת משום הלב הרחב והאוהב והאהבה הגדולה שילדים ואנשים עם וויליאמס מרעיפים על הסביבה והאנשים שהם פוגשים.

ילדים ואנשים עם וויליאמס רואים את האנשים ואת העולם דרך משקפיים ורודים ובאור חיובי ומתוך כך האהבה הגדולה שלהם לכולם. הלוואי שכולנו נהיה קצת כמו תסמונת וויליאמס כי אז העולם שלנו יהיה עוד קצת יותר טוב.