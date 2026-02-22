אחרי הדרמה: אהבת השם גורדון בתגובה ראשונה

אחרי שכל המדינה חיכתה לרגע הזה, אהבת השם גורדון רשם אתמול (שבת) ניצחון ענק על עלי קויונצ`ו הטורקי, שנאלץ להיכנע לאחר הסיבוב השני משום שלא הצליח לעמוד יותר על רגליו. בסיום הקרב הישראלי הגיע לדבר במסיבת העיתונאים של הארגון.



לאחר הניצחון אמר גורדון: "תכנית הקרב שלי הייתה טובה, אבל אני צריך לצפות שוב בקרב. לדעתי עשיתי קצת טעויות. בסופו של דבר פתחתי אותו, גרמתי לו לדמם ולהיכנע. אז אני שמח. הוא אלוף עולם לשעבר, הוא גם ניצח את חבר שלי אז זו נקמה טובה. אני מכיר אותו הרבה זמן ובזכות מחנה אימון טוב הייתי מוכן אליו. אני עכשיו מוכן לאתגר הבא".



"אמרתי למאמן שלי אחרי הסיבוב השני 'אני נותן לו עכשיו נוקאאוט, אני נותן לו נוקאאוט' , אבל אז הוא ויתר מהכיסא. זה אולי עדיף לו. אלוהים רצה להגן עליו כנראה, אז לא הביא אותו חזרה לזירה".

