המתקשר מעריך: זה התאריך בו איראן תותקף

קרייג המילטון-פרקר הבריטי, מדיום המוכר ברחבי העולם, הצליח לצבור עדת מאמינים בינלאומית בזכות רצף של תחזיות מדויקות להחריד. הוא חזה את מגפת הקורונה, את מותה של המלכה אליזבת, את חזרתו של דונלד טראמפ לבית הלבן ב-2024, וכן גם את המתקפה של ארה"ב וישראל באיראן בחודש יוני האחרון.





על פי הדיווח ב'וואלה', אחרי שחזה במדויק את התקיפה על מתקני הגרעין האיראניים ב-2025, פרקר מעריך שהתקיפה הבאה מעבר לפינה. "אני מאמין שזה יקרה במרץ 2026", הוא מצהיר ומוסיף פרטים: "אנחנו נראה תקיפות ממוקדות מאוד - לא רק על ההנהגה, אלא גם על מתקני הגרעין שנותרו, כי אי אפשר להשאיר אותם שלמים".



עוד הוא הוסיף: "זה יסלים במהירות, ואז ייעצר. מכה פתאומית ואחריה נסיגה, שתשאיר את גורל המדינה בידי העם האיראני. אני לא מרגיש שתהייה פעילות של כוחות קרקעיים, אלא רק תקיפות אוויריות ופעולה מהירה".





