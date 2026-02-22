הבכיר מעריך: זה הסימן שיצביע על מתקפה באיראן

הפרשן הבכיר מעריך כי ישנו סימן אחד לכך שהמשא ומתן של ארה"ב מול איראן יסתיים - וארה"ב תעבור למתקפה

הפרשן הביטחוני אמיר בוחבוט, התייחס היום (ראשון) למשא ומתן של איראן מול ארה"ב, וטען כי יש משהו אחד שיסמן על סיום המו"מ ומעבר להתקפה של ארה"ב.

בדבריו הוא כתב כי "האיראנים מזהים את המרווח שהותיר להם המו״מ עם ארה״ב. הם מנצלים אותו עד תום כדי למקסם רווח (דגש על הגרעין. טילים בליסטיים פחות על הפרק מבחינתם).

תהליך המו״מ הקשוח שמנהלים האיראנים מראה עם מי יש לנו עסק. משטר קיצוני, מסוכן מאוד ואכזרי שלו היה לו נשק גרעיני היה מנהל את המו״מ אחרת לחלוטין אם בכלל".

עוד הוא הוסיף: "בזמן שהאיראנים מקשיחים עמדות הם ממשיכים לבצע תרגילים במיצרי הורמוז. זה לא תרגיל. זו הגברת נוכחות שמשאירה להם מעבר מהיר למצב מלחמה והתקפה.

נושאת המטוסים פורד עושה את דרכה לאזור. להערכתי הנוכחות שלה תסמן את סוף המו״מ ומעבר להתקפה של ארה״ב אלא אם כן תהיה התפתחות ברגע האחרון".