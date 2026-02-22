"אלחמדוללה": העיתונאי הבכיר בפוסט שזעזע את הרשת

העיתונאי הבכיר כתב הבוקר ציוץ שזעזע את הרשת, הגולשים תקפו אותו: "לא מאמין שזה מה שאני רואה, תמחק מיד"

העיתונאי והיוצר אבי יששכרוף, זעזע את הרשת הבוקר (ראשון) כאשר התייחס למעצרו של פעיל הימין מרדכי דוד, לאחר שהגיע מתחת לביתה של עיתונאית חדשות 13 לוסי אהריש.

בציוץ שכתב בחשבון הטוויטר שלו, אמר יששכרוף: "‏עצה קטנה לחבורת הזבל שהפגינה ללוסי אהריש מחוץ לבית, מהיכרות קרובה עם בעלה, אחד צחי הלוי קוראים לו: אל. פשוט אל. יש כמה חמאסניקים בעזה וביו״ש שלמדו את זה בדרך הקשה. אלחמדוללה".

בתגובה כתבו לו אנשים: "כלומר צחי יהרוג מפגינים? תמחק אבי, לא מתאים לך, "מאוד מקווה שאתה לא מעודד אלימות ולא באמת מייעץ למר הלוי לנהוג באלימות".

אחרים תקפו בחריפות יותר: "מה נסגר איתך?? אתה עיתונאי שמועדד אלימות, ממליץ לו להרוג אנשים?", "פה זה לא פאודה, מוטב שתחזור בך".