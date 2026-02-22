השר מהליכוד בהתבטאות חריגה על חנינה לנתניהו

‏השר דודי אמסלם התראיין היום (ראשון) בכאן רשת ב', והתייחס לדבריו של הנשיא אמריקני טראמפ נגד הנשיא הרצוג.

בדבריו הוא אמר: "באופן אישי אני לא אוהב את ההתערבות של טראמפ. אנחנו מדינה ריבונית. יש לנו מערכת משפט ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו. אנחנו לא נתינים של מישהו".

נזכיר כי טראמפ אמר על הרצוג כי הוא "לא מבין אותו", זאת לאחר שקרא לו יותר מפעם אחת להעניק חנינה לנתניהו.

בדבריו המלאים אמר טראמפ כי "נתניהו היה ראש ממשלה טוב מאוד בזמן המלחמה. הוא היה חזק מאוד ועבדנו איתו מצוין. היו לנו הצלחות אדירות מול איראן וכל דבר אחר שעשינו, והוא באמת היה יוצא מן הכלל בתור ראש ממשלה בזמן מלחמה - וזה לא תפקיד קל. אתם יודעים, יש נשיא בישראל שמסרב לתת לו חנינה על המשפט שמתנהל עכשיו. אני חושב שזה מביש".

טראמפ המשיך: "לנשיא של ישראל יש את הסמכות המרכזית לתת חנינות, והוא לא עושה את זה. הוא אומר שהוא עשה את זה חמש פעמים, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה עכשיו כי כנראה הוא יאבד את הכוח שלו. אני חושב שעם ישראל צריך ממש להתבייש בו. זו בושה שהוא לא נותן את זה. הוא צריך לתת.

"אבל ביבי היה ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה, ואני הייתי הידיד הכי טוב של ישראל, כך אני חושב, שאי פעם היה לה", הוסיף טראמפ. "הרבה אנשים אומרים – יותר מכל נשיא שהיה להם אי פעם. ואני אמשיך להיות".

מבית הנשיא נמסר אז בתגובה: "נשיא המדינה נמצא בשעה זו בטיסה חזרה לישראל ממסעו באוסטרליה. למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים. הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא".