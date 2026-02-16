ניצחון לחומש: למרות ניסיונות ההשתקה - מאות אלפי צפיות לסדרה

הישג פנומנלי וחסר תקדים לקרן קולנוע שומרון: למרות הניסיונות להצר את צעדיה של סדרת הדוקו "תכנית חומש", הצופים בבית אמרו את דברם עם למעלה מ-624,000 צפיות. יוסי דגן: "אף עין לא נשארה יבשה - ניצחון מרגש גם בתרבות!".

הסדרה שנדחתה על ידי הקרנות הציבוריות בטיעונים פוליטיים, שברה שיאי רייטינג בערוץ 14. יוסי דגן ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון אמר: "אף עין לא נשארה יבשה - ניצחון מרגש גם בתרבות!". היוצרים אליצור וזינגר: "מקווים שהיצירה תביא לשינוי תודעה כלפי חומש וההתיישבות"

ההצלחה האדירה מגיעה לאחר שיוצרי הסדרה נתקלו בחומה בצורה של סירובים מצד מקרנות הקולנוע הציבוריות שנתמכות על ידי משרד התרבות, ופסטיבלים שונים, שפסלו את הסרט משיקולים פוליטיים צרים. בין הטיעונים שנשלחו ליוצרים נכתב: "באקלים הפוליטי כיום אין מקום לסרט שלא מציג מורכבות - בשום נושא הקשור בהתנחלויות".

חוות דעת נוספות שקבעו כי: "יוצרי הסרט לא מתייחסים לסוגיית הסכסוך... ולהימצאותם הבלתי חוקית במקום". לקטור אחר אף הגדיל לעשות וטען כי "אי אפשר להראות רק את הפיגוע המזוויע (בו נרצח יהודה דימנטמן הי"ד) ולא לדבר על 'נקמה' ועל 'פרעות' המבוצעות בתושבים הפלסטינים".

הצלחה אדירה

למרות הניסיונות הללו להכתיב נרטיב מסוים, הסדרה שהופקה בתמיכת "קרן קולנוע שומרון" ובסיוע ״המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון״, הביאה למסך מסע תיעודי נדיר של שש שנים וחשפה את סיפורם של גיבורי חומש ללא פילטרים. הסדרה הוקרנה סביב תאריך סמלי - יום גוש קטיף וצפון השומרון בבתי הספר, כ-20 שנה לאחר הגירוש.

הסדרה עוקבת אחר תלמידי ישיבת חומש, שבמשך שנים, בחום ובקור, נאבקו על האדמה והתעקשו ללמוד תורה בסתר ביישוב שנחרב בגירוש והוגדר כשטח אסור לכניסת יהודים.

במרכז היצירה עומדים התנאים הקיצוניים, המרדפים, והפיגוע הקשה בו נרצח תלמיד הישיבה יהודה דימנטמן הי"ד – אירוע שהוביל לשינוי המציאות הפוליטית ולביטול חוק ההתנתקות.

יוסי דגן: " סיפור אנושי מרגש על מלחמה למען אמת וצדק"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון ומגורש משא-נור בעצמו אמר: "הסדרה הזו היא לא רק תיעוד קולנועי מרתק, היא עדות חיה לרוח החלוצים ולגבורה של קומץ אנשים שסירבו להשלים עם עוול הגירוש. שום עין לא נשארה יבשה בצפייה בסדרה הזו ובתיעוד המאבק העיקש, נגד כל הסיכויים, לחזרה הביתה לחומש".

"זה סיפור אנושי מרגש על מלחמה למען אמת וצדק. לתלמידי ישיבת חומש החלוצים יהיה לנצח מקום של כבוד בהיסטוריה על שסייעו להביא לביטול חוק ההתנתקות וחזרה לצפון השומרון. קרן קולנוע שומרון ממשיכה להביא לקדמת הבמה את הסיפורים האמיתיים של החברה הישראלית, בלי פילטרים, ואני גאה בתוצאה המרגשת שמביאה את חומש אל לב הקונצנזוס".

יוצר הסדרה: "מקווה שהסדרה תשנה את התודעה הציבורית"

מנכ"לית קרן קולנוע שומרון אסתר אלוש אמרה: "ההיענות האדירה של הציבור מוכיחה שהקהל הישראלי צמא לסיפורים שורשיים, ערכיים ואותנטיים. קרן קולנוע שומרון הוקמה בדיוק בשביל המטרה הזו - לתת קול לסיפורים שנדחקו לשוליים ולהביא יצירה איכותית שלא חוששת לגעת בלב הקיום שלנו כאן. אנחנו נמשיך לתמוך ביוצרים שמעזים לחלום ולהביא את האמת מהשטח אל המסך".

יואב אליצור יוצר הסדרה: "הכמות העצומה של הצופים שצפו בשידור החי בערוץ 14 ועוד עשרות או מאות אלפים שצופים בסרט הזה בדיגיטל, מעצימים אצלי את תחושת הזכות הגדולה שנפלה בחלקי לספר את סיפור גיבורי חומש כמייצגי פועלה האידיאולוגי של ההתיישבות החדשה.

אני מקווה שהציבור הישראלי יחשף לסרטים ולסיפורים נוספים של מפעל חשוב וחיוני זה, ובמאמץ משותף נוכל לשנות את התודעה התדמיתית של בוני ארץ ישראל ומיישביה".

אלי זינגר יוצר הסדרה: "אני שמח מאוד שהסרט הזה מצליח ומגיע לקהל גדול כפי שראוי שיקרה. זו הייתה הכוונה המקורית שלנו, וכולי תקווה שהיצירה תפעל את פעולתה ותסייע לשינוי התודעה הציבורית בכל הנוגע לחבורת חומש, לנערי הגבעות ולהתיישבות כולה. המטרה היא לחשוף את הפנים האמיתיות שמאחורי המאבק ולהביא את הסיפור הגדול הזה, כפי שהוא לציבור הישראלי״.