משרד הבריאות מזהיר: "מומלץ לבדוק את רשימת הרכיבים"

משרד הבריאות פרסם הבוקר (שני) הבהרה בנוגע למוצרי מזון חדשים המסומנים כ"טבעוני" או "פרווה" - כשהזהיר כי "מומלץ לאנשים עם אלרגיה לחלב לבדוק את רשימת הרכיבים". בדבריהם הבהירו כי סימון המוצרים לא מהווה אינדיקציה להיעדר אלרגנים.

"בעקבות כניסתם לשוק של מוצרי מזון חדשים, ובהם רכיבים המיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות ומכילים חלבון חלב שאינו מופק מן החי, משרד הבריאות מבקש להבהיר כי סימון מוצר כ'פרווה' או כ'טבעוני' אינו מהווה אינדיקציה להיעדר אלרגנים, ובכלל זה אלרגן חלב" נמסר.

"לאחרונה אושר לשימוש במזון חלבון מסוג BLG ‏(β-Lactoglobulin), אותו מוסיפים למוצרים שאינם מיוצרים מן החי. באנשים עם אלרגיה לחלב, מדובר באלרגן חלב העלול לגרום לתגובה אלרגית קשה ואף מסכנת חיים (בדיוק כמו חלב רגיל)" הוסיפו והסבירו. "מוצרים המכילים רכיב זה עשויים להיות מסומנים כ'פרווה' או כ'טבעוניים', אך הם אינם מתאימים לאנשים האלרגיים לחלב, וחייבים בסימון אלרגן חלב ברשימת הרכיבים".

בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מדגיש כי הדרך לוודא נוכחות אלרגנים היא על ידי קריאת רשימת הרכיבים בתווית המוצר".