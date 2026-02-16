כלי אבן יהודיים מתקופת בית שני התגלו במבצע תפיסת שודדים

בית יוצר גדול לכלי אבן מימי בית המקדש השני נחשף במערה במורדות המזרחיים של הר הצופים בירושלים, במהלך פעילות פיקוח ולכידת חוליית שודדי עתיקות על ידי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות.

במערה התגלו מאות שברי כלי אבן, פסולת ייצור וכלים שלא הושלמו. חשיפת בית היוצר, לצד מאגרי מים ענקיים ומקווה טהרה מתקופת בית שני, מעידה על מרכזיותו של האתר, המצוי על אם הדרך העתיקה ששימשה את עולי הרגל שהגיעו אל ירושלים ממזרח - מאזור יריחו, עבר הירדן וים המלח.

הממצאים צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

תפיסת השודדים וחשיפת המערה

חשיפת בית היוצר התאפשרה לאחר שמפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות זיהו פעילות חשודה באתר העתיקות ראס תמים. בעקבות זיהוי של סימני חפירה טריים וניסיונות לפריצה לתת-הקרקע, החלו המפקחים לבצע מארבים ותצפיות, במטרה לזהות את חוליית שודדי העתיקות וללכוד אותה במהלך ביצוע השוד.

הממצאים צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

לאחר מעקב ותיעוד, נתפסו באתר בשעת לילה מאוחרת חמישה חשודים בשוד עתיקות, כשברשותם ציוד חפירה רב, ובו גנרטור, כלי חציבה וגלאי מתכות. חלק מהחשודים נתפסו מתחת לפני הקרקע, ואחרים, ששימשו כתצפיתנים ושומרים, נתפסו מעל פני הקרקע.

החשודים נעצרו, נחקרו והודו בחשדות המיוחסים להם. בקרוב יוגש נגדם כתב אישום בגין פגיעה באתר עתיקות וחפירה בלתי חוקית באתר עתיקות - עבירות שהעונש הקבוע לגביהן בחוק הוא עד חמש שנות מאסר.

לאחר לכידת החשודים, סרקו מפקחי רשות העתיקות את המערה. לתדהמתם, הם גילו בה את מאות שברי כלי האבן הייחודיים.

הממצאים צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

חשיבות האתר ההיסטורי

"מפעלים לייצור כלי אבן מתקופת הבית השני בארץ יהודה במחקר הארכאולוגי", אומר ד"ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. "באזור הר הצופים התגלה בית יוצר כשנבנתה מנהרת נעמי שמר שבין ירושלים למעלה אדומים, ומפעל נוסף נחשף בכפר חיזמה. אלא שחשיפת בית היוצר כעת חשובה במיוחד, משום שכאן כבר מצטיירת תמונה רחבה של האזור: בנוסף לבתי היוצר, התגלו שלל ממצאים נוספים המתוארכים לימי בית המקדש השני - קברים, מאגרי מים גדולים, מקווה טהרה ומחצבת אבני גיר. מציאת בית היוצר מחזקת את ההערכה שמדובר באתר חשוב ומרכזי המצוי על אם הדרך העתיקה ששימשה את עולי הרגל שהגיעו אל ירושלים ממזרח - מאזור יריחו, עבר הירדן וים המלח. נראה כי הכלים שיוצרו במקום שווקו בחוצות ירושלים לתושבי העיר ולעולי הרגל בימי בית המקדש השני".

הממצאים צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

ייצור כלי האבן והשימוש בהם, היה ייחודי לאוכלוסייה היהודית באזור ירושלים ויהודה בתקופת בית המקדש השני. מקורות קדומים מתארים מהפכה בתחום הטהרה והטומאה בתקופה זו, שבה הייתה הקפדה רחבה בהלכות טומאה וטהרה שנגעה לכל אדם ואדם - זאת, בשונה מתקופות קדומות יותר, שבהן הטהרה נגעה בעיקר לכוהנים והמשרתים בקודש בעבודת בית המקדש. מקורות חז"ל תיארו תופעה זו בביטוי "פרצה טהרה בישראל" (תוספתא, שבת, א', ז'). בתקופה זו החלו להתקין מקוואות טהרה בבתים פרטיים, בכפרים ובעיירות בערי השדה, לצד מקוואות טהרה גדולים בעיר ירושלים, בסמוך לבית המקדש ולצידי הדרכים העולות לירושלים.

הממצאים צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

לדברי שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, "בית היוצר שנחשף בירושלים הוא לא רק אתר ארכיאולוגי, כי אם חלון אל עולם שנשמר עמוק בתוך האדמה ומחכה לנו. לפני אלפיים שנה, עלו יהודים מיריחו, מעבר הירדן ומים המלח אל ירושלים, וכלי האבן שנוצרו כאן ליוו אותם בדרכם אל המקדש. כעת, כשהאדמה מחזירה לנו את מה ששמרה עבורנו, אנחנו חייבים להשיב לה - להגן על כל שורש, על כל כלי, על כל שכבה. כי ניסיונות אויבנו לבצע שוד עתיקות, איננו פשע של גניבת כסף, אלא ניסיון לגנוב לנו את הזהות. אנו לא מאפשרים זאת, תוך מלחמה עיקשת לשמר ולהנציח את מה שתמיד היה שלנו, ותמיד יהיה."

התערוכה החדשה

כלי האבן מבית היוצר מוצגים כעת בתערוכה החדשה "עבר פלילי" בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של א"י בירושלים. בתערוכה, חושפת רשות העתיקות לראשונה לציבור את עולם שוד העתיקות בישראל והמאבק בו. הסיור המודרך בתערוכה לוקח את המבקרים אל מאחורי הקלעים של המלחמה בשוד העתיקות; באמצעות פריטים מרהיבים שנעקרו מההקשר ההיסטורי שלהם בארץ ובעולם מוצגת שרשרת השוד - מהחפירה הבלתי חוקית ועד לשוק המסחר, האספנות וההברחות. בתערוכה אף נחשפת פעילותה של "משטרת העתיקות" - היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, הפועלת יום ולילה, בשטח ובחדרי החקירות, כדי לקטוע את השרשרת, להגן על אתרי המורשת ועל הסיפור ההיסטורי של כולנו.