צה"ל מאשר: חוסל מחבל חיזבאללה ששיקם תשתיות בדרום לבנון

כוחות צה"ל חיסלו מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה במרחב חנין שבדרום לבנון: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות"

שעות ספורות אחרי שדווח על תקיפה ישראלית בדרום לבנון, דובר צה"ל אישר כעת (שני) כי הכוחות חיסלו הבוקר חבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב חנין.

"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

כזכור, בשבוע האחרון כוחות אוגדה 91 חיסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיקום תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בנוסף, כוחות האוגדה השמידו מספר מבנים וכלים הנדסיים ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור באזור.

אמש דווח כי צה"ל תקף גם מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני במרחב מג׳דל ענג׳ר שבלבנון. על פי הדיווחים בתקשורת הזרה, בתקיפה הזו נהרגו 4 מחבלים. בכלי תקשורת לבנוני פורסם כי כטב"ם פגע במחבלים בזמן שנסעו ברכב על הכביש.