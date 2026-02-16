הטבעת נסגרת: ציר סוני חדש מתהדק סביב ישראל

המזרח התיכון עובר בתקופה האחרונה טלטלה אסטרטגית משמעותית, כך מנתח המזרחן יוני בן מנחם במאמר שפורסם באתר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. לפי הניתוח, אנו עדים לשינוי עמוק במאזן הכוחות בעקבות התגבשותה של קואליציה סונית רחבה הכוללת את טורקיה, סעודיה, מצרים, קטאר ופקיסטן.

על פי בן מנחם, בעוד איראן חווה היחלשות במעמדה האזורי, טורקיה מנצלת את הוואקום שנוצר כדי למצב את עצמה ככוח מוביל. אנקרה אינה מסתפקת בהובלה טקטית, אלא מאותתת בבירור על שאיפות אסטרטגיות ארוכות טווח שנועדו לבסס את השפעתה בכל רחבי המזרח התיכון.

דאגה בירושלים מהמרחב המצטמצם

התגבשות הציר הסוני בהובלת טורקיה מעוררת דאגה בדרגים המדיניים והביטחוניים בישראל. גורמים בירושלים מזהירים כי השינויים הללו משפיעים ישירות על חופש הפעולה של המדינה. המרחב הדיפלומטי והצבאי שאליו הורגלה ישראל בשנים האחרונות הולך ומצטמצם, כאשר הגוש הסוני החדש מציב משקל נגד משמעותי למהלכים ישראליים באזור.

התחזקות הקשרים בין מדינות מפתח כמו מצרים וסעודיה לבין טורקיה וקטאר יוצרת מציאות מורכבת עבור ישראל, המחייבת בחינה מחדש של הבריתות האזוריות והיערכות לאתגרים מדיניים חדשים אל מול אנקרה השאפתנית.