ינון מגל מצא את האשם בתקיפת החיילות בבני ברק

איש התקשורת והמגיש ינון מגל, התייחס הבוקר לתקרית הקשה בבני ברק במהלכה הותקפו חיילות על ידי המון חרדי, ומצא את האשמים. רמז: לא החרדים

איש התקשורת ינון מגל התייחס הבוקר (ב') בתוכניתו ברדיו 103FM לתקרית החריפה בבני ברק, במסגרתה הותקפו שתי חיילות מחיל החינוך על ידי המונים ברחובות העיר. בדבריו, הפנה מגל אצבע מאשימה גם כלפי התנהלות הצבא במקרה הספציפי.

"צה"ל היה לא בסדר, ושלח שתי חיילות בלי לתאם עם המשטרה, לתוך הקסבה של הקסבה של בני ברק", אמר מגל במהלך השידור. לדבריו, הבחירה במיקום הפעילות הייתה בעייתית מלכתחילה לאור המתיחות הקיימת באזור.

מגל הוסיף ותיאר את המורכבות הפנים-חרדית בנקודה שבה אירע המקרה: "ללכת למלש"בים, לתוך הרחוב הכי בעייתי שם פחות או יותר, עם פלג שהחרדים סובלים ממנו יותר מהחילונים". בכך רמז מגל לאנשי "הפלג הירושלמי", המזוהים עם קו אנטי-ממסדי קיצוני, אשר מעוררים לעיתים קרובות חיכוך גם בתוך הקהילה החרדית עצמה.