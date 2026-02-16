ערוץ 14 סוף סוף עשה את זה

ערב של הישגים לערוץ 14 בטבלאות הרייטינג: לאחר חודשים שבהם הערוץ מצא את עצמו במקום השלישי במשבצת הפריים טיים אל מול מותגי הריאליטי החזקים של הערוצים המתחרים, אתמול (א') נרשם מהפך.

תוכנית הדגל "הפטריוטים" הצליחה לעקוף את "משחקי השף" של רשת 13 ולהתייצב במקום השני בטבלה. מדובר בנקודת ציון עבור הערוץ, שמוכיח כי אקטואליה חריפה מצליחה לנצח בערב נתון תוכניות בידור מושקעות ויקרות.

הערב החל ברצועת השעה 19:00, שם נרשם מאבק צמוד במיוחד על המקום השני. המהדורה המוקדמת של קשת 12 הובילה עם 10.2%, בעוד שתוכניתם של יהודה שלזינגר בערוץ 14 ו"אזור בחירה" ברשת 13 הגיעו לנתון זהה של 5.3%. במורד הטבלה, כאן 11 הניבה 2% ו-i24News רשמה 1.3%.

בגזרת המהדורות המרכזיות, המגמה לטובת ערוץ 14 התחזקה באופן משמעותי. בזמן שחדשות 12 הובילה עם 13.1%, חדשות 14 התייצבה כאלטרנטיבה השנייה בגודלה עם 7.9%. נתון זה הותיר מאחור את חדשות 13 שהסתפקה ב-5% בלבד ואת חדשות 11 שרשמה 3.8%. מהדורת i24News סיכמה את הרצועה עם 0.7%.

שיאו של המהפך הגיע בשעה 21:00, משבצת הפריים טיים. לאחר תקופה ארוכה שבה ערוץ 14 דורג במקום השלישי מול תוכניות הריאליטי הגדולות, "הפטריוטים" הצליחה לעקוף את "משחקי השף" של רשת 13. התוכנית בהגשת ינון מגל הניבה 8.6%, בעוד הריאליטי הקולינרי הניב 8% בלבד. קשת 12 שמרה על הבכורה עם "מועדון לילה" שרשמה 14%, וכאן 11 סגרה את הרצועה עם 4.6%.

את הערב חתמה רצועת הלייט נייט, שם קשת 12 המשיכה להוביל עם גיא פינס (8.6%), בעוד רשת 13 שמרה על כוחה עם "הצינור" שהניב 6.3%. חדשות הלילה בערוץ 14 סיכמו את הערב עם 2.5%, וחדשות הלילה של כאן 11 סיימו עם נתון של 1.7%.