"בסוף יגיע האור": סולן הלהקות של המגזר הדתי יוצא לדרך עצמאית

אחרי שנים של חיפוש עצמי, אברהם יצחק משחרר את "מטאור" – סינגל עוצמתי שנולד מתוך התייעצות עם חברי הילדות ישי ריבו וחנן בן ארי. בראיון מיוחד ל"סרוגים" הוא מדבר על הנס של אחותו, פטירת אביו והיצירה שמחברת בין חסידים לחילונים במילואים. האזינו לשיר לראשונה באתר "סרוגים"

הזמר אברהם יצחק, מהקולות המבטיחים בז'אנר הפופ האמוני, משחרר את הסינגל החדש והמרגש שלו "מטאור". הוא מפורסם כאחד מסולני להקת החתונות הכי מבוקשים במגזר הדתי לאומי. והיום (שני) הוא יוצא לדרך חדשה עם סינגל חדש.

הקליפ לשיר "מטאור", שצולם בנופים המושלגים והפראיים של צפון רמת הגולן, מספק רקע ויזואלי עוצמתי לשיר שעוסק כולו במסע, התמדה ואמונה בלתי מתפשרת.

לדברי יצחק השיר נולד מתוך רגע של חיפוש עצמי. לאחר תקופה של התלבטויות לגבי דרכו המוזיקלית, פנה יצחק לחברי ילדותו – ענקי המוזיקה חנן בן ארי וישי ריבו. שיחה עמוקה עם ריבו הייתה הניצוץ שהוביל לכתיבה ספונטנית עם הגיטרה, ומשם הדרך להפקה המלוטשת של אפי שיינר הייתה קצרה. "השיר מדבר על המסלול שלי", משתף יצחק בראיון "לסרוגים", "על הידיעה האופטימית שבסוף יגיע האור, האושר והנחמה".

עבור יצחק, האמונה אינה רק מושג מופשט אלא דרך חיים שנבחנה ברגעים קשים. הוא מספר על הנס הגלוי של אחותו ששרדה פגיעת אוטובוס כפעוטה, ולצד זאת על הכאב המפוכח שבפטירת אביו לאחר מאבק ממושך במחלה, שארכה שנים. "ברור לי שגם מתוך החושך הזה בסוף יגיע אור", הוא אומר בנחישות.

יצחק מגדיר את סגנונו כ"ישראלי עכשווי אמוני" ושואף להגיע ללב של כולם, מעבר להגדרות מגזריות. את כוחה של המוזיקה ככלי מאחד הוא חווה מדי יום – אם זה בשירות המילואים, שם הגיטרה שלו מחברת בין חסידים לחילונים, ואם זה על במות החתונות.

"זו הדרך לאחדות אמיתית. כשאני מוציא גיטרה במילואים, מתאספים סביבי כולם – החסיד, הדתל"ש, והציונות הדתית. כולם מוצאים את עצמם במוזיקה ואני מנסה לתת לכל אחד את הסגנון שהוא אוהב. זה יוצר אווירה של אחדות חזקה", משתף יצחק.

לסיכום יצחק אומר כי לא סתם הוא בחר לקרוא לסינגל הפריצה שלו "מטאור", כי עבורו הוא הרבה יותר מסתם שיר - הוא המנון של אחדות ותקווה לימים טובים יותר.