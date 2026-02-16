יעקב ברדוגו: התפקיד גדול עליו; כבר אין לי הערכה אליו

הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, פרסם טור נוקב: "הייתי בין אלה שבירכו אותו מאוד בכניסתו, אבל זה גדול עליו, גדול עליו מאוד מאוד"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו יוצא למתקפה חזיתית נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג. בטור שפרסם באתר ערוץ 14, טוען ברדוגו כי הנשיא איבד את הלגיטימציה שלו כגורם מאחד וכי התנהלותו בעת האחרונה רק מחריפה את השסעים בחברה הישראלית.

"את ביקורתי על הנשיא הרצוג אני אומר תקופה ארוכה: הוא מייצר, בזכות הפחדים שלו שהם בלתי מובנים, כאוס בחברה הישראלית", כתב ברדוגו בפתח דבריו. לדבריו, הרצוג נכשל בתפקידו הממלכתי: "הוא כבר לא נשיא של העם, הוא לא נשיא של מחצית העם, הוא לא נשיא של רבע מהעם. ואתמול, הוא מייצר לעצמו עוד סוג של אמירה, כאילו כמו ילד קטן: 'מה אתה עכשיו מתחיל להאשים אחרים במה שאתה אמור לעשות?'".

"יצחק הרצוג איבד את היכולת להוביל"

ברדוגו השווה בין הנשיא הנוכחי לבין אביו, הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל, וטען כי הבן אינו עומד בסטנדרטים שהציב האב. "יצחק הרצוג איבד את היכולת שלו להיות סמל מדינה. הוא איבד את היכולת שלו להוביל, כמו שנגיד אביו בקו 300 הוביל את ענייני האיחוד אז של התקופה בעם", תקף הפרשן.

ברקע הדברים, מונה ברדוגו שורה של אירועים משפטיים וציבוריים שלדבריו מחייבים התערבות של סמל מדינה, אך הרצוג נותר פסיבי או שותף ליצירת הכאוס. הוא הזכיר את "התרסקות משפטי נתניהו" והעדויות האחרונות, את גילויי פרשת אפשטיין בהקשר של אהוד ברק, ואת החלטות השופט יצחק עמית בנושא הרוגלות: "כשאנחנו רואים את כל עולם הקרקס הזה ואנחנו מבינים בדיוק מי יוצר את הכאוס הזה – היית רוצה שמישהו שהוא סמל המדינה ייצור איזשהו מהלך".

"הייתי בין המברכים, אך זה גדול עליו"

לסיכום, הביע ברדוגו אכזבה אישית מהתנהלותו של הנשיא מאז נכנס לתפקידו. "צר לי, זה גדול על יצחק הרצוג. אני הייתי בין אלה שבירכו אותו מאוד בכניסתו, אבל זה גדול עליו, גדול עליו מאוד מאוד", חתם.

לדבריו, ברגעים קריטיים אלו של משבר אמון במערכות, הנשיא בוחר להאשים אחרים במקום לקחת אחריות: "אין לי הערכה גדולה אליו, גם כשהוא עצמו מאשים אחרים במה שהוא עצמו צריך לעשות".