ערבי ישראלי ריגל אחר יואב גלנט עבור איראן

השב"כ והמשטרה הותירו לפרסום היום (שני) כי בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מרחב מנשה במחוז חוף משטרת ישראל, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים פארס אבו אלהיג׳א, תושב כאוכב אבו אלהיג׳א, שנתפס בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין למול אישיות בכירה.

הותר לפרסום כי מדובר בשר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

במהלך חקירתו בשב״כ ובמשטרה, התקבל מידע לפיו עמד בקשר עם גורם זר, ואף העריך כי מדובר בגורם מודיעין איראני, וכי קיבל כסף תמורת ביצוע משימות שונות עבורו לרבות איסוף מודיעין לפגיעה בביטחון המדינה. אותו גורם זר אכן זוהה ע״י שב״כ כגורם מודיעין איראני.

בתום חקירתו, הוגש היום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה ע״י פרקליטות מחוז חיפה.

עוד נמסר כי בשנים האחרונות, ומאז מבצע ״עם כלביא״ בפרט, אנו עדים להתגברות המאמצים של גורמים איראניים לגיוס והפעלת אזרחים בשטח מדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות בפעילות מסוג זה וימשיכו לפעול על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפגיעה בביטחון המדינה ואזרחיה.