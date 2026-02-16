בישראל נערכים: פלישה המונית של מחבלים לשטח ישראל

למרות השקט היחסי, בישראל לוקחים ברצינות כל איום שמופנה אליהם. על פי התרחיש אליו נערכים בישראל: פלישה המונית של מחבלים לשטח ישראל

במערכת הביטחון מעלים כוננות אל מול איום חדש-ישן שצובר תאוצה: פשיטה קרקעית של המורדים החות'ים מתימן על שטח מדינת ישראל. לפי דיווח באתר "וואלה", גורם ביטחוני בכיר חשף בשבוע שעבר בפני פורום צבאי סגור כי הארגון התימני החל להפיץ סרטונים המתעדים אימונים של פעילים חמושים על מודלים של יישובים ישראלים ומוצבי צה"ל.

האימונים, כך לפי הדיווח, מדמים מתווה של פשיטה, תקיפת חיילים ואזרחים וחטיפתם – באופן המזכיר את דפוסי הפעולה של חמאס בטבח השבעה באוקטובר. "אף אחד לא מזלזל בכוונות וביכולות של החות'ים ואנחנו נערכים בהתאם", הצהיר הגורם הביטחוני הבכיר בפני הנוכחים.

סיורים בגבולות ותרחישי פתע

בעקבות האיום המוחשי, ביצעו בכירי צה"ל בחודשים האחרונים סדרת סיורים נרחבת במרחב הימי והיבשתי של אילת, וכן לאורך הגבולות עם ירדן וסעודיה. המטרה היא לבחון לעומק את דרכי הפעולה להגנת האזור תוך שילוב זרועות בין-ארגוני הדוק בין צה"ל, שב"כ, המוסד, משטרה ומג"ב.

בתום הערכות מצב ושלבי תכנון מתקדמים, הוחלט על קיום סדרת תרגילים מיוחדים באזור אילת והדרום. התרגילים נועדו לתת מענה למגוון תרחישים, כולל "תרחיש פתע מוחלט" של חציית המרחב הימי לעבר חופי אילת, או ניסיונות של מחבלים חות'ים להגיע לחצי האי סיני ומשם לחדור דרך הגבול היבשתי לישראל.