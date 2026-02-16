ליברמן באמירה חריגה: "הם נמצאים בשבי"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן התראיין היום ופתח באמירה חריגה: "הם נמצאים בשבי, הם בני ערובה, צריך לחלץ אותם"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm ונשאל האם יש סיכוי שהוא יחבור לבנט. ליברמן לא השיב בצורה ברורה ואמר: "מדברים כל הזמן על חיבור טכני, ובסופו של דבר נראה עוד 'שיקלים' ו'סילמנים'. חייבים להציג חזון משותף, תקווה וערכים משותפים. הגענו לעידן של הכרעות - לא של זגזוגים ולא של גמגומים. חייבים מסר חד וברור".

בנוסף, תקף בחריפות את ההנהגה החרדית: "הם דואגים לכוח, כבוד וכסף לעצמם, נקודה. הציבור החרדי נמצא בשבי, הם בני ערובה. צריך לחלץ אותם. בן אדם בגיל 18 שיום אחד לא למד אנגלית, מחשבים או מתמטיקה לא יכול להסתדר בשוק העבודה. לכן הם תמיד יהיו בעוני, תלויים בקצבאות, בנדבות ובגמ"חים".

נזכיר כי אמש המשטרה חילצה 2 שוטרות מבני ברק, ולאחר מכן החלו מהומות בעיר החרדית.