הרב בני לאו תוקף: "הם רפורמים"

הסערה הציבורית בעקבות תקיפת החיילות בבני ברק מובילה לביקורת תיאולוגית ונוקבת מצד דמויות בולטות בציונות הדתית. הרב בני לאו פרסם פוסט חריף שבו הוא מנתח את שורשי הזרם החרדי, אותו הוא מכנה "יהדות חדשה" ו"רפורמית", וקורא להמשך המאבק על דמותה של התורה.

"הסיפור של הפורעים בבני ברק שמשתלב עם הפוליטיקה החרדית שמנהלת את ממשלת ישראל מחייב חפירת עומק לשורשי הטרגדיה של הזרם הרפורמי הזה ביהדות", פתח הרב לאו את דבריו, והוסיף כי מדובר בקבוצה "שקוראת לעצמה חרדית וקוראת תגר על תורת חיים".

"חדש אסור מן התורה" – הפרדוקס של החתם סופר

הרב לאו סקר את ההיסטוריה של התנועה החרדית וטען כי מדובר בחידוש של המאות האחרונות ולא במסורת רציפה כפי שהיא מנסה להציג את עצמה. "ראשיתה של היהדות החדשה הזו במאה התשע עשרה בעיר פרשבורג (ברטיסלבה) בהנהגתו של החתם סופר", הסביר. "באופן פרדוקסלי ומבריק הוא בחר בסלוגן לתנועה החדשנית שלו: 'חדש אסור מן התורה'. מאז ובמשך כמעט מאתיים שנה צמחה התנועה הזו ונירמלה את עצמה בתור 'היהדות הנורמטיבית'".

בתגובה לתפיסה זו, קבע הרב לאו נחרצות: "אז לא. יש יהדות רפורמית שמתחדשת בלי לשמור את מסורת העבר, ויש יהדות רפורמית שהופכת את עץ החיים לאבן חסומה ומתה. התורה מלאת חיים ומאתגרת אותנו לינוק משורשיה ולא להפסיק להצמיח את ענפיה".