הישראלי הראשון אי פעם: דני אבדיה עשה היסטוריה

דני אבדיה הוכיח באופן סופי ורשמי אמש (ראשון) שהוא חלק מהגדולים ביותר העונה ב-NBA, כששיחק, קלע ומסר במשחק האולסטאר, והפך רשמית לישראלי הראשון שעושה זאת אי פעם. במשחק הראשון הוא שיחק 8 דקות בהן קלע 5 נקודות ומסר 2 אסיסטים בהפסד קבוצת העולם לכוכבים, במשחק השני לא קלע, הוריד 2 ריבאונדים ומסר אסיסט בהפסד לקבוצת הפסים.





הקבוצה של דני הפסידה בשני המשחקים שלה ולכן "הודחה" אחריהם. הישראלי פתח בחמישייה בשניהם ושיחק 15 דקות. הוא קלע 5 נקודות - כולן במשחק הראשון - וסיים את הערב גם עם 4 אסיסטים וריבאונד אחד.

