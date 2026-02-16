הקבוצה של דני הפסידה בשני המשחקים שלה ולכן "הודחה" אחריהם. הישראלי פתח בחמישייה בשניהם ושיחק 15 דקות. הוא קלע 5 נקודות - כולן במשחק הראשון - וסיים את הערב גם עם 4 אסיסטים וריבאונד אחד.
הישראלי הראשון אי פעם: דני אבדיה עשה היסטוריה
דני אבדיה עסה היסטוריה הלילה והוכיח שהוא חלק מהגדולים ביותר העונה ב-NBA
דני אבדיה צילום: (מתוך עמוד האינסטגרם של דני)
הקבוצה של דני הפסידה בשני המשחקים שלה ולכן "הודחה" אחריהם. הישראלי פתח בחמישייה בשניהם ושיחק 15 דקות. הוא קלע 5 נקודות - כולן במשחק הראשון - וסיים את הערב גם עם 4 אסיסטים וריבאונד אחד.
תגובות