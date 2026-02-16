המלחמה באתרי הפסולת: משרפות ענק ליד מעלה אדומים נהרסו

כוחות המנהל האזרחי, בהובלת יחידות הפיקוח, ביצעו פעילות אכיפה כנגד שני אתרי שריפת פסולת פיראטיים במרחב הכפר הפלסטיני אבו דיס שבחטיבה המרחבית בנימין. אתרי הפסולת שהשתרעו על 60 דונם, הביאו לזיהום אוויר במעלה אדומים, והיישוב קידר.
במקביל, פעלו כוחות משטרת מחוז ש״י לתפיסת 7 משאיות שהובילו פסולת פיראטית והביאו לזיהום אוויר חמור. תפיסת המשאיות התאפשרה לאחר מידע מודיעיני שהועבר מיחידת דוד, הפועלת לתפיסת משאיות הנושאות פסולת משטחי ישראל לשטחים הפלסטיניים.
המנהל האזרחי, יחד עם כלל גורמי הביטחון ורשויות האכיפה בפיקוד המרכז ימשיך לפעול לאכיפת כלל המזהמים ביהודה ושומרון, ויגלה אפס סובלנות כלפי עבריינות סביבה מכל סוג
