דיווח: נתק מוחלט בין לשכת הרצוג לטראמפ

בימים האחרונים שורר נתק מוחלט בין לשכת בית הנשיא יצחק הרצוג, לאנשיו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ

הנתק מגיע לאחר התערבותו שוב של טראמפ בעניין הענקת החנינה לראש הממשלה נתניהו. נזכיר כי טראמפ אמר שהרצוג "צריך להתבייש", על כך שהוא לא מעניק אותה לנתניהו.

הרצוג מצידו מסר אז: "כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים.

הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא".