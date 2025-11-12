שרה פכטר, השדכנית של "ווארט", חושפת בפודקאסט של סרוגים את כל הסודות של עולם השידוכים: על רשימות המכולת, ההבדלים בין חרדים לדתיים, הדייטים המצחיקים, התמונות שהיא משנה – והזוג בני 74 שהתחתן יומיים אחרי שהכירה ביניהם

היא הייתה עיתונאית בכירה, סופרת מצליחה ובעלת משרד יחסי ציבור – אבל שום דבר לא הכין את שרה פכטר לתפקיד שהפך אותה לשם שכולם מדברים עליו: השדכנית של ישראל. מאז שעלתה לאוויר תוכנית "ווארט" ברשת 13, היא הפכה לפנים של עולם השידוכים – עם מאות פניות ביום, סיפורים מטורפים מהשטח, ושליחות אחת שהיא לא מתביישת לקרוא לה "עבודת קודש".

בפודקאסט החדש של סרוגים, פכטר פותחת הכול: על ההבדלים המפתיעים בין הדייטים של הדתיים-לאומיים והחרדים, על התמונות שהיא משנה לפני פגישות כדי למנוע פסילות שטחיות, על למה כדאי לצאת לשידוכים כבר בגיל 18 ("אז הלב עוד פתוח, בלי פחדים ובלי ציניות"), ועל הטיפים הכי חשובים לרווקים שמאסו באפליקציות ובשידוכים אינסופיים.

בין הסיפורים היא גם משתפת במקרה הבלתי ייאמן של זוג בני 74 ו-75 שהתחתנו יומיים אחרי שפגשה אותם במקרה בקניון, ומסכמת את תפיסת עולמה במשפט אחד שמלווה אותה כבר עשרות שנים: "אין מקרה בעולם – הכול בהשגחה מדויקת"

לצפייה בפודקאסט עם שרה פכטר

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הפודקאסט עם שרה פכטר.

"השידוך הראשון שלי היה ביום השבע ברכות שלי"

פכטר צוחקת כשהיא נזכרת איך הכול התחיל. "זה היה השבוע של השבע ברכות שלי. גרנו במלון דירות בירושלים, וראיתי אישה בת חמישים לבד, נראתה שבורה. באותו רגע פשוט עלה לי שם בראש – בחור שאוכל אצל ההורים שלי כל שבת. חיברתי ביניהם, סידרתי לה פן ובגד יפה, והם התחתנו. זה היה השידוך הראשון שלי, בתור כלה". מאז, היא אומרת, הכול זרם. "יש לי תביעת עין. אני יכולה להסתכל על שני אנשים זרים ופשוט לדעת – הפרצוף הזה מתאים לפרצוף הזה. זה לא קשור ליופי, זה משהו עמוק יותר".

"שידכתי דוקטורית לאינסטלטור – והיום יש להם תשעה ילדים"

אחד הסיפורים שהכי נשארים בראש הוא דווקא מהתקופה האחרונה. "הכרתי בחורה מהממת, דוקטורית בתפקיד בכיר, כולם פחדו להציע לה מישהו 'רגיל'. אני הכרתי אינסטלטור מתוק, עם לב טוב. אמרתי לעצמי – למה לא? היא כבר הייתה מיואשת, אז הלכה על זה. היום הם נשואים עם תשעה ילדים. זה מוכיח שכל התיאורים והטייטלים לא שווים כלום אם אין לב".

"התמונות גומרות אותי – תיפגשו לפני שאתם פוסלים"

פכטר מדברת בפתיחות גם על אחת התופעות שהיא הכי נלחמת בה: השיפוט לפי תמונות. "לפעמים אני רואה בחורה מהממת, אבל לא פוטוגנית. אני יודעת שאם אשלח את התמונה כמו שהיא – הוא יפסול. אז אני משנה. כן, אני משנה. אפילו לבן שלי עשיתי את זה. שלחתי לו תמונה אחרת כדי שיסכים לפגוש. באמצע הדייט הוא שלח לי הודעה: 'אמא, נדמה לי שהתבלבלת בתמונה – אבל היא מדהימה'. הם נשואים היום".

"רשימת המכולת שלכם – היא הסיבה שאתם עדיין רווקים"

כאן היא נהיית חדה במיוחד. כששאלנו אותה מה היא חושבת על תופעת "רשימת המכולת", אשר גורמת לרבים לגשת לדייטים עם רשימת דרישות אינסופית של גובה, מראה, אזור מגורים ותואר אקדמי – היא עונה בלי לחשוב פעמיים: "זה לא עובד. תבחרו דבר אחד שבאמת חשוב לכם, ועל השאר תוותרו. רשימות סוגרות לבבות."

לדבריה, לא מדובר רק בשאלה של ציפיות – אלא גם של אחריות אישית: "אם יש לך רשימה, תעשי גם רשימה על עצמך – מה את מביאה לזוגיות הזו? כולם רוצים מושלם, אבל מי מוכן להיות מושלם בשביל מישהו אחר? אהבה זה לא תהליך סינון, זו בחירה. לפעמים דווקא כשמורידים ציפיות – קורה הקסם".

"בדתי-לאומי זה חיפוש, אצל החרדים זה החלטה"

אחד החלקים המרתקים בשיחה היה כשהיא דיברה על ההבדלים בין עולמות הדייטים במגזרים. "אצל החרדים הכול ממוקד – באים לשידוך כדי להתחתן. יש שפה, יש תהליך, יש מטרה. בדתי-לאומי זה אחרת. הכול פתוח, יש הרבה דייטים, אבל גם הרבה פחד. אני אומרת להם – תפסיקו לחפש שלמות. תחליטו שאתם רוצים להתחתן, ותפתחו את הלב. אהבה לא נוצרת ממחשבה, היא נוצרת מהחלטה".

"לא מתפשרים על משיכה – אבל על עדה? תפתחו את הראש"

כשאנחנו שואלים את פכטר על מה כן כדאי להתפשר, ועל מה בשום אופן לא, היא עוצרת רגע, מחייכת, ונותנת תשובה פשוטה ומדויקת: "לא מתפשרים על משיכה. זה הבסיס, זה מציאת חן. כל אחד צריך להרגיש שיש לו ניצוץ בעיניים כשהוא רואה את הצד השני".

אבל מעבר לזה, היא דווקא בעד ריכוך הגבולות. "על כסף? תתפשרו. על מקום מגורים? בטח שכן. וגם על עדות – תפתחו את הראש. פעם הכול היה נורא סגור, אשכנזים לחוד, ספרדים לחוד. היום ברוך ה', זה משתנה. אני עושה המון שידוכים בין עדות, וזה פשוט עובד".

פכטר מוסיפה בחיוך: "האמת? הרבה פעמים דווקא הספרדים הם אלה שלא מוכנים לשידוך עם אשכנזים. כולם חושבים שזה הפוך, אבל זה כבר לא. הגיע הזמן שכולנו נרפה מהתוויות האלה. אהבה לא שואלת עדה".

"צאו לדייט בגיל 18 – זה הזמן שהלב עוד פתוח"

פכטר מפתיעה כשהיא מדברת על הגיל הנכון לשידוכים. "אני חושבת שצריך להתחיל מוקדם. כן, בגיל 18-19. אז הלב עוד רך, אין פחדים, אין ציניות, אין רשימות מכולת. כשמתחתנים צעירים – גדלים ביחד. לא צריך לחכות להיות 'מוכן'. זה הטעות הכי גדולה. מתחתנים, ואז נהיים מוכנים".

"800 פניות ביום – ובכיתי"

מאז "ווארט", פכטר מוצפת. "יש לילות שאני לא מצליחה להירדם. מאות הודעות ביום, אנשים מבקשים עזרה. אני רוצה לעזור לכולם, אבל אני אחת. היו ימים שישבתי ובכיתי. הבנתי שאני לא יכולה לבד". מתוך זה נולד הפתרון החדש שלה – אתר "ורטי", פלטפורמה לשדכניות ולשדכנים. "זה לא עוד אתר היכרויות. זה מאגר חכם, הצלבות, שיתופי פעולה בין שדכניות, הטבות לדייטים. זו שליחות דיגיטלית".

"בת 74 ובן 75 – אחרי יומיים הודיעו שהם מתחתנים"

היא מחייכת כשהיא נזכרת באחד הסיפורים הבלתי נשכחים שלה. "עמדתי בקניון מלחה, ניגשה אליי אלמנה בת 74. חמש דקות אחריה – אלמן בן 75. אמרתי להם: למה לא? שלחתי אותם לקפה גרג. יומיים אחרי התקשרו ואמרו – אנחנו מתחתנים. בכיתי. אין גיל לאהבה, אין זמן נכון".

"שידוכים זה הסודוקו שלי – והג'וב של הקב"ה"

"יש אנשים שמשחקים סודוקו. אני עושה שידוכים. זה התחביב שלי, וזה גם השליחות שלי. אני מאמינה שבורא עולם עושה את זה כל יום – כתוב שהוא יושב ומזווג זיווגים. אז כנראה שזה באמת ג’וב מהשמיים".

בסוף השיחה היא מחייכת את החיוך של מי שכבר ראתה הכול, ועדיין מאמינה. "אל תחכו למושלם. תצאו, תציעו, תפתחו את הלב. כל הצעה היא תקווה, וכל תקווה יכולה להפוך לחופה".