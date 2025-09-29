"ישראל היום" מודיע על הצטרפותה של העיתונאית הודיה בושרי לצוות הכותבים של העיתון. בושרי תסקר את אזור הדרום בדיגיטל ובעיתון.
הודיה בושרי (26) בוגרת תואר ראשון בתקשורת ובמזרח תיכון ותואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית.
את דרכה המקצועית החלה בשנת 2022 בחטיבת הדוברות של משרד התחבורה, ובהמשך עבדה כתחקירנית במהדורה המרכזית של תאגיד השידור הציבורי "כאן" ולאחר מכן במהדורה המרכזית בחדשות 13.
בין חשיפותיה הבולטות: סיוע בחשיפת נוכל שהונה נשים תוך שהתחזה ללוחם שב”כ באמצעות אפליקציית טינדר ותחקיר במצלמות נסתרות שחשף שימוש מסוכן ובלתי חוקי של קוסמטיקאיות במכשירים רפואיים שמיועדים לרופאים בלבד.
בושרה אמרה: "אני נרגשת להצטרף לישראל היום ולסקר את איזור הדרום, שעבר טלטלות רבות בשנתיים האחרונות, בתקופה משמעותית זו של שיקום ביישובי העוטף והמאבק למען החטופים".
