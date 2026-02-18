מבזקים
סרוגים

בזמן הפסקת האש: חמאס צפוי לצאת בהודעה דרמטית

בזמן הפסקת האש: ארגון הטרור חמאס צפוי להכריז בקרוב על הודעה דרמטית

א' אדר התשפ"ו
בזמן הפסקת האש: חמאס צפוי לצאת בהודעה דרמטית
חמאס צילום: צילום: עלי חסן/פלאש90
בזמן שבישראל מחכים לראות האם חמאס יתפרק מנשקו - ארגון הטרור יכריז בקרוב על שמו של יושב ראש הלשכה המדינית החדש עם השלמת הבחירות, כך על פי מקורות יודעי דבר ששוחחו עם העיתון א-שרק. התחרות על התפקיד נמצאת בשלביה הסופיים, כשבראשה נמצאים ח'ליל אל-חיה העומד בראש ההנהגה ברצועת עזסה, לבין חא'לד משעל, ראש התנועה בחו"ל.


הקרב על ההנהגה מתמקד בשני קטבים מרכזיים המייצגים גישות שונות בתוך התנועה:

ח'ליל אל-חיה (נציג "ציר עזה" ואיראן): סגנו של סינוואר המנוח ומי שמוביל בפועל את המשא ומתן בשנה האחרונה מול המתווכות. בחירתו תסמן המשכיות של הקו המיליטנטי שאפיין את סינוואר. אל-חיה נחשב למקורב מאוד למשמרות המהפכה באיראן ונתפס כמי שמבקש לשמר את "אחדות הזירות". הוא נהנה מתמיכה של שרידי הזרוע הצבאית בעזה.

ח'אלד משעל, רקע: מי שכיהן בתפקיד בעבר ומכיר היטב את המנגנונים הדיפלומטיים והכלכליים של חמאס בקטאר ובטורקיה. המשמעות: משעל מייצג קו שנוטה יותר לכיוון ה"אחים המוסלמים" הקלאסיים ופחות מחויב באופן מוחלט לאיראן (יחסיו עם טהרן ידעו עליות ומורדות חדות). בחירתו עשויה להתפרש כניסיון של חמאס להשתקם מדינית ולמצוא מסלול הישרדות ביום שאחרי המלחמה.


ארגון הטרור חמאס מנהיג הפסקת אש