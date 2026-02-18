בזמן הפסקת האש: חמאס צפוי לצאת בהודעה דרמטית

בזמן שבישראל מחכים לראות האם חמאס יתפרק מנשקו - ארגון הטרור יכריז בקרוב על שמו של יושב ראש הלשכה המדינית החדש עם השלמת הבחירות, כך על פי מקורות יודעי דבר ששוחחו עם העיתון א-שרק. התחרות על התפקיד נמצאת בשלביה הסופיים, כשבראשה נמצאים ח'ליל אל-חיה העומד בראש ההנהגה ברצועת עזסה, לבין חא'לד משעל, ראש התנועה בחו"ל.





הקרב על ההנהגה מתמקד בשני קטבים מרכזיים המייצגים גישות שונות בתוך התנועה: