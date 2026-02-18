בצלאל זיני נשבר בחקירה: "לא טוב לי"

בצלאל זיני נחקר במשטרה בנוגע לחשד נגדו על ההברחות לעזה ונשבר: "לא טוב לי"

בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, נחקר במשטרה בנוגע לחשד שהוא הבריח סחורה לעזה, ואמש (שלישי) נחשפו התמלילים בחדשות 12.

כזכור, זיני נאשם באחד הסעיפים החמורים ביותר בספר החוקים – סיוע לאויב בעת מלחמה.

החוקר הטיח בזיני כי בידי המשטרה ראיות חזקות הסותרות את גרסתו: "החשד נגדך חזק. אתה קיבלת כסף עבורך, ולא עבור היחידה. אנחנו יודעים את זה במיליון אחוז". בשלב זה תועד זיני כשהוא פורץ בבכי ומביע מצוקה: "קשה לי עם זה, לא יודע מה להגיד. אני לא יודע איך לסיים את הסאגה הזו, המצב שלי לא טוב... אני מסובך כל כך".

בהמשך כאשר הוא אומת עם חלק מהדברים, אמר זיני: "תפסו טרמפ על שמי ועל שם משפחתי כדי להכפיש אותי".

בנוסף, החוקרים הטיחו בזיני כי פקודו, אביאל בן דוד טען, שישנו גורם ביחידת המודיעין המחזיק במידע על אנשי היחידה, וזיני ביקש ממנו למחוק את המידע מחשש להעמדה לדין בבית הדין הבין-לאומי בהאג. בתמורה, נטען כי זיני סיפק לאותו גורם ציוד צבאי כגון קסדות וּוסטים. זיני הכחיש טענה זו מכול וכול ואמר: "לא היה ולא נברא".

זיני נשאל מהם הסכומים שהוא הרוויח, והשיב: "לא יודע כמה, יכול להיות 200 או 250 (אלף)". החוקר תיקן אותו וטען כי הסכום גבוה מ-300 אלף שקלים, וזיני השיב: "קיבלתי, לא יודע כמה".

נזכיר כי כתב אישום הוגש נגד זיני ומעורבים נוספים בפרשה בגין עבירות ביטחוניות חמורות. הפרקליטות צפויה לבקש את הארכת מעצרם של כל המעורבים עד תום ההליכים המשפטיים בדיון שייערך בשבוע הבא בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

עורכי דינו של בצלאל זיני, נתי שמחוני, אסף קליין ועדי קידר מסרו בתגובה: "מרשנו כופר בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום ואת המאבק על חפותו ינהל בבית המשפט. שם תוצג התמונה הראייתית במלואה".