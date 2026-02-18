לכל מי שגדל עליה: האנה מונטנה תסגור מעגל אחרי 20 שנה

כחלק מגל הנוסטלגיה של העשור הראשון של שנות האלפיים, דיסני מכריזים על ספיישל מיוחד לסדרת הטלוויזיה האהובה בכיכובה של מיילי סיירוס. הספיישל יכלול ראיון עם הכוכבת, שבו היא תגלה סודות מאחורי הקלעים יחד עם חבריה לקאסט. כל הפרטים

אחר יממה של שמועות ופוסטים ויראליים, שירות הסטרימינג "דיסני פלוס" שחרר אמש (שלישי) הודעה רשמית המאשרת כי מיילי סיירוס תחזור לכסא הכוכבת בספיישל דוקומנטרי-מוזיקלי חדש. הפרויקט, שזכה לשם הזמני "Hannah Montana: The 20th Anniversary Retrospective", צפוי לעלות לשידור במרץ 2026, בדיוק 20 שנה לאחר עליית פרק הבכורה ששינה את פני תרבות הפופ.

לפי ההודעה לעיתונות, הספיישל יופק על ידי "Disney Branded Television" ויכלול שילוב נדיר בין נוסטלגיה לחדשנות. במרכז האירוע: ראיון עומק בלעדי עם מיילי סיירוס, בו היא תדבר לראשונה באופן פתוח על המורכבות שבהתבגרות תחת אור הזרקורים וההשפעה ארוכת הטווח של הדמות על חייה האישיים והמקצועיים.

ההפתעה הגדולה עבור המעריצים היא חלק ה-"Unplugged" של הערב: סיירוס תבצע עיבודים בוגרים וחדשים ללהיטים האייקוניים של הסדרה, בליווי להקה חיה. לצדה, יופיעו חברי הקאסט המקורי – אמילי אוסמנט, ג'ייסון ארלס ובילי ריי סיירוס – שישתפו בסיפורים שטרם נשמעו מאחורי הקלעים של האחוזה במאליבו.

"האנה מונטנה הייתה נקודת מפנה עבור דור שלם," מסר בכיר בדיסני פלוס. "החזרה של מיילי הביתה היא לא רק חגיגה של עבר, אלא הוקרה לכוחה של הסדרה שעדיין מובילה בנתוני הצפייה בסטרימינג גם שני עשורים לאחר מכן." המעריצים כבר התחילו בספירה לאחור, והרשתות החברתיות מוצפות במיליוני תיוגים של הפאה הבלונדינית המפורסמת בעולם.

סיירוס, שעברה דרך ארוכה ופרובוקטיבית מאז ימי הדיסני שלה ומיצבה את עצמה כאחת המוזיקאיות המוערכות בדורנו, כתבה בפוסט: "האנה היא לא רק דמות, היא חלק מה-DNA שלי. הגיע הזמן לחגוג את הקסם הזה פעם אחרונה עם כל מי שגדל איתי ונתן לי את החיים האלה".

ההכרזה מגיעה בשיאו של גל נוסטלגיה לשנות ה-2000, ועבור דור שלם של מעריצים, מדובר בהרבה יותר מסתם תוכנית טלוויזיה – זוהי סגירת מעגל עם הילדות. כעת, כל שנשאר הוא להוציא את המיקרופונים מהבוידעם ולהמתין בקוצר רוח לתאריך השידור הרשמי.