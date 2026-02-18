ספייק לי מגיב לסערה: "יש לי המון כבוד לדני אבדיה"

אחרי שעורר סערה כשהגיע למשחק האולסטאר עם תיק בצבע הדגל הפלסטיני, הבמאי ספייק לי הגיב לביקורת והבהיר כי "מה שלבשתי לא היה אמור להיות צעד מחאה כלפי העם היהודי. יש לי הרבה כבוד לדני אבדיה"

אחרי שעורר סערה נרחבת ברשת כשהגיע למשחק האולסטאר של ה-NBA כשהוא לבוש בסוודר המעוצב ככאפייה ונושא תיק בצבעי הדגל הפלסטיני, הבמאי ספייק לי הגיב הלילה (רביעי) לביקורת נגדו - שעסקה בעיקר במהלך שהגיע דווקא במשחק שבו השתתף דני אבדיה הישראלי.

"יש לי הרבה כבוד לדני אבדיה, הישראלי הראשון במשחק האולסטאר של ה-NBA" כתב לי בפוסט שפרסם באינסטגרם. "היו הרבה השערות לגבי מה שלבשתי למשחקים בשבת ובראשון. הבגדים שלבשתי היו סמלים לדאגה שלי לילדים ולאזרחים הפלסטינים, ולאמונה העמוקה שלי בכבוד האדם לכל האנושות".

לטענתו, "מה שלבשתי לא היה אמור להיות צעד מחאה כלפי העם היהודי, או תמיכה באלימות נגד אף אחד - וגם לא נועד להיות תגובה לחשיבות של דני כאולסטאר. היו 28 שחקני NBA שנבחרו להיות בלוס אנג'לס בסוף השבוע הזה, ואני לא הכרתי את כולם".

לי הזכיר כי הוא מתגורר בניו יורק, ואוהד של הניקס: "דני משחק בפורטלנד טרייל בלייזרס - קבוצה מהחוף המערבי. לא ידעתי שדני הוא שחקן האולסטאר הראשון מישראל. עכשיו אני כן יודע. והוא יכול לשחק כדורסל".

בסיכום דבריו לי פנה לעוקביו במסר פייסני: "חיים ולומדים. קדימה ולמעלה. שלום ואהבה. אתם מבינים? בטוח. ספייק לי".