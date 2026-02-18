העימותים התחדשו: דיווחים על ירי בטקס לזכר מפגינים באיראן

המחאות באיראן התחדשו? פעילי אופוזיציה באיראן דיווחו הלילה (רביעי) על עימותים חריגים בין כוחות הביטחון לתושבים שמחו נגד המשטר בעיר אבדאנאן שבמחוז אילאם. לטענתם, אירוע חריג וקשה במיוחד נרשם במהלך טקס לציון 40 יום למותם של מפגינים שנהרגו במחאות הקודמות בעיר - אשר כלל גם ירי לעבר המשתתפים.
על פי הדיווח באתר Iran International, המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, פעילים במחאה דיווחו אמש שהאינטרנט באבדאנאן נותק בשעות שלפני הטקס. בהמשך נטען כי כוחות הביטחון פרצו לבתים בעיר וביצעו מעצרים של מתנגדי משטר.
בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראו אזרחים קוראים "מוות לחמינאי, קללה על חומייני" במהלך הטקס לזכר המפגינים שנרצחו - ובהמשך כוחות הביטחון של המשטר האיראני החלו לפעול לפיזור ההתקהלות, תוך ביצוע ירי לעבר המפגינים שנמלטו מהמקום.
גורמי אופוזיציה טענו כי אזרח איראני בן 22 ככל הנראה נהרג בעימותים ומספר מפגינים נוספים נפצעו, אך בשלב זה אין לכך אישור רשמי.
