פרשן חדשות 12 מתפוצץ: "זה חוסר אחריות"

פרשן חדשות 12, התייחס לאמירה הביטחונית של עמוס ידלין ואמר: "זה חוסר אחריות!"

א' אדר התשפ"ו
חדשות 12 צילום: (צילום: חדשות 12 / ויקימדיה)

אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12, התייחס היום (רביעי) לאמירה של אלוף (מיל') עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, שאמר כי "בשבוע שעבר הרשיתי לעצמי לטוס לוועידת הביטחון במינכן. הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב".

בוקר, טען כי מדובר באמירה לא אחראית והוסיף: "‏אין לי מושג מה האלוף במילואים עמוס ידלין יודע, ויכול להיות שהוא יודע, אבל דבר אחד בטוח - זה חוסר אחריות.

‏1. עמימות! 2. האיראנים עוקבים אחרי כל מילה כאן בארץ, בטח של בכירים לשעבר, והפרשנים הם אלה שמזהירים אותנו כל הזמן ממיסקלקולציה. 3. גם ככה העצבים כאן מתוחים עד הקצה.

