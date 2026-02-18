עוד אמר ידלין בראיון לחדשות הבוקר, כי "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם, אבל אני מזכיר - מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים. יש נתיב דיפלומטי שצריך למצות".
לטענתו, "רבים מתנגדים לתקיפה. בפנטגון לא ברור מה רוצים שהוא ישיג. הנשיא מאוד נחוש - האמירה שלפיה כל האופציות על השולחן נסמכת על איום צבאי אמין, שמשלים את ההיערכות שלו מול חופי איראן ובשמיה".
הבכיר מתריע: "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסופ"ש הקרוב"
כיפת ברזל צילום: (צילום: דובר צה"ל)
