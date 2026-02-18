פיצוץ בממשלה: "אמירה מטומטמת, הוא לא מבין כלום!"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הבוקר (רביעי) ברדיו 103fm את שר הכלכלה ניר ברקת בעקבות אמירתו אמש.

בראיון אמר סמוטריץ': "אם היה מס על אמירות מטומטמות, הייתי יכול להוריד חצי מהמיסים למדינת ישראל. מי שמבין ועוסק בכלכלה מבינים ששר הכלכלה לא מבין שום דבר, לכן לא לוקחים את המילה שלו ברצינות. אני מקווה שהן לא עושות נזק".

נזכיר כי בוועידת ידיעות אחרונות שהתקיימה אתמול, אמר ברקת: "חברות ההייטק המצליחות הולכות ישר אל האמריקנים. השווי המצרפי של רפאל והתעשייה האווירית על הנייר הוא יותר מ-100 מיליארד שקלים", ומכאן הוא קרא להנפיק אותן דווקא בארה"ב.

"השווי המצרפי שם (בארה"ב) יגדל לפחות ב-50%", אמר ברקת וטען כי זה "פשע" שעד עכשיו לא הונפקו החברות הללו בנאסד"ק. עוד אמר ברקת כי ההתנגדות של מערכת הביטחון להנפיק בחו"ל נובעת מזה שהם "לא מבינים בעסקים".