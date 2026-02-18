נתניה: במבצע אכיפה לילי נתפסו 32 שב"חים מתאילנד

בעקבות מידע שהגיע לרשות האוכלוסין והמשטרה יצאו הצוותים אל מתחם המגורים של העובדים הזרים בעיר, שם התגלה כי הם שוהים בישראל ללא אישורים