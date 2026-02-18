נתניה: במבצע אכיפה לילי נתפסו 32 שב"חים מתאילנד

32 שוהים בלתי חוקיים מתאילנד נתפסו הלילה (רביעי) בנתניה. במהלך פעילות אכיפה לילית שנערכה במתחם מגורי זרים בנתניה, התגלו במקום 32 אזרחי תאילנד אשר שהו בישראל ללא אשרות עבודה חוקיות בענפי החקלאות והבניין.
מדובר בפעולה משותפת של 4 של מרחבי מינהל אכיפה וזרים: מרכז, תל אביב, צפון ודרום יחד עם משטרת נתניה, וזאת בעקבות מידע שהגיע על הימצאותם של השב"חים במקום.
הפעילות התבצעה בשעות המאוחרות, שם התגלו השב"חים שהועברו למתקני היחידות לצורך קיום שימוע והמשך הליך הרחקה מהארץ.
מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי "נמשיך לפעול בנחישות, בעקביות ובאופן שוטף לאיתור ולאכיפת עבירות שהייה בלתי חוקית, במטרה לשמור על שלטון החוק".
תגובות