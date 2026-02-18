לפיד ממשיך לברוח: זה ההבדל ביני לבין יאיר גולן

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ממשיך לסמן את גבולות הגזרה בתוך האופוזיציה, ואחרי שתקף את נפתלי בנט, הגיע תורו של יאיר גולן

במערכת הפוליטית כבר מרגישים את ריח הבחירות באוויר, וראש האופוזיציה יאיר לפיד החליט שזה הזמן לנקות מהשולחן את השותפויות הישנות. אחרי ששלשום תקף את נפתלי בנט, לפיד ממשיך בקו הבידול ומתייחס כעת גם ליו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, כשהוא מציב את עצמו כאלטרנטיבה היחידה במרכז המפה.

"הם שמאל, אני מרכז"

בשיחות סגורות ובהתבטאויות אחרונות, לפיד מבקש להבהיר לבוחרים כי אין לראות בו חלק מ"בלוק" אחד עם בנט וגולן. "ההבדל ביני לבין יאיר גולן הוא כמו ההבדל ביני לבין נתניהו", הצהיר לפיד בביטחון, כשהוא מנסה להדוף את הניסיונות של הליכוד לצבוע אותו בצבעי השמאל.

לדברי לפיד, בעוד שגולן מייצג את אגף השמאל של האופוזיציה, הוא היחיד שמייצג את הזרם המרכזי.

המתקפה על גולן מגיעה ימים ספורים לאחר שלפיד שלל אפשרות לאיחוד טכני בין "יש עתיד" ל"דמוקרטים", בטענה שחיבור כזה רק יבריח מצביעים ויקטין את הגוש.