הקטסטרופה בבני ברק: "התחבאנו בתוך פחים"

שתי החיילות שמצאו את עצמן בלב סערה אלימה בבני ברק, משחזרות לראשונה את רגעי הפחד שחוו כאשר עשרות מפגינים חרדים צרו עליהן. בשיחה עם אתר "וואלה", חושפות החיילות, המשרתות בחיל החינוך, כי הביקור בבני ברק לא היה קשור לחלוקת צווי גיוס, אלא לביקור בית שגרתי במסגרת תפקידן.

"כבר בתוך הבניין התחילו להתלהם סביבנו", סיפרה אחת החיילות. למרות שניסו להיערך מראש לרגישות השכונה, זה לא הספיק: "שמתי חצאית מלכתחילה כדי להימנע מחיכוך. ביקשתי מהמפקדים שלי מראש לא להגיע לשם, אבל לא הקשיבו לי".

ניסיונות ההסתתרות והחילוץ

הדרמה הלכה והסלימה כאשר ההמון איתר את החיילות. בתיאור מצמרר, סיפרה החיילת כי בשיא המהומה הן נאלצו להסתתר בתוך פחים בניסיון לחמוק מעיני המתפרעים. "הייתי בלי נשק, ומזל שהייתי בלי נשק", העידה, "ממילא לא הייתי יכולה להשתמש בו נגדם. המשפחה שלי גילתה על התקיפה דרך הדיווחים בתקשורת".

חברתה ליחידה הוסיפה כי במהלך האירוע ניגשה אליהן אישה מקומית שהבינה את חומרת המצב. "היא שאלה מה אנחנו עושות כאן ואמרה שאנחנו חייבות לעזוב מיד", שחזרה החיילת. אותה אישה מיהרה להזעיק את המשטרה כדי למנוע פגיעה פיזית בחיילות, שלדבריהן בתחילה כלל לא הבינו את גודל הסכנה: "אמרתי לה שאני לא חושבת שאני צריכה משטרה בכלל".

כזכור, חילוץ החיילות על ידי כוחות המשטרה הוביל להתפרעויות קשות בשטח, שכללו הפיכת ניידת והצתת אופנוע משטרתי, אירוע שגרר גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית ובצה"ל.